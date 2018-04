Ein halbes Jahr nach seinem schweren Autounfall gab der Musiker Bernhard Speer sein erstes Interview. "Ich hatte tausend Schutzengerl"

Der Austropop-Musiker Bernhard Speer lebt sein Leben jetzt bewusster. Im ersten Interview nach seinem schweren Unfall, erzählt er, wie er seine "zweite Chance" nun nutzen will. "Ich stehe jetzt früh am Morgen auf, um den Tag produktiv zu nutzen und bewusster zu leben", so Speer gegenüber Ö3. Die Familie würde nun mehr Raum und Zeit bekommen, allen voran seine zwei Kinder.

» Wozu war das alles gut? «

"Natürlich fragt man sich ständig, wozu das alles gut war, ob das jetzt wirklich sein hat müssen, oder ob diese Watsch’n vielleicht nötig war, um mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen?"



Speer war am 11. Oktober kurz nach Mitternacht in Kottingbrunn (Bezirk Baden) verunglückt. Mit seinem VW-Bus krachte Speer gegen den Pfeiler eines Überkopfwegweisers. Die Staatsanwaltschaft ermittelte.

Psychische Narben

Neben den körperlichen Verletzungen, muss der Musiker auch mit den Erinnerungen kämpfen. "Ich weiß, dass ich tausend Schutzengerl gehabt habe“, sagt Bernhard Speer gegenüber dem Radiosender, "ich feiere jetzt meinen zweiten Geburtstag."

© APA/HERBERT P. OCZERET Bernhard Speer während eines Konzertes im Rahmen des "Nova Rock 2016" Festivals

Viel Zeit für Gedanken bleiben Speer aber nicht. Am Samstag geben Seiler und Speer im Montafon ihr Live-Comeback. Ein emotionaler Moment, wie der 35-Jährige berichtet. "Ich hab schon bei den Proben ein paar Kullertränen verströmt".



Das Ö3-Interview zum Nachhören gibt es hier.