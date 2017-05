Nach einem Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg am Donnerstag gegen Mitternacht fahndet die Polizei nach dem fahrerflüchtigen Lenker. Diese bisher unbekannte Person war mit einem Pkw in Morzg von der Gneiserstraße abgekommen. Der Audi streifte einige Bäume und prallte gegen einen abgeschnittenen Stamm. Zeugen, die einen Knall hörten, sahen zwei Personen davonlaufen und alarmierten die Polizei.

Die Beamten fanden in dem beschädigten Wagen die "Kennzeichen- und Zulassungsadresse", wie ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage erklärte. Jetzt müsse der Lenker und die zweite Person, die laut Zeugen gegen 23.30 Uhr stadtauswärts liefen, ausgeforscht werden. "Weitere Erhebungen sind im Gange."