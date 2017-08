Die US-Rockband "Allah-Las" will ihr wegen einer Terrorwarnung abgesagtes Konzert in Rotterdam nachholen. Es werde nach einem neuen Termin für den Auftritt in der niederländischen Hafenstadt gesucht, teilten die Musiker am Donnerstag in Warschau mit. In der polnischen Hauptstadt trat die Band vor 300 Fans auf, es war ihr erstes Konzert seit dem Terroralarm.

Das Konzert in Rotterdam war am Mittwochabend kurzfristig abgesagt worden. Hintergrund waren laut den Ermittlern Hinweise der spanischen Polizei, wonach "ein Attentat an diesem Tag, an diesem Ort und auf diese Band verübt werden" sollte. Die Bandmitglieder wurden unter Polizeischutz und mit schusssicheren Westen aus dem Konzertsaal gebracht. Ein 22-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Ein zunächst verdächtigter Spanier wurde am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt.

In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" hatte die Band im vergangenen Jahr erklärt, sie habe E-Mails von Muslimen erhalten, die sich durch den Namen "Allah-Las" in ihren religiösen Gefühlen verletzt fühlten. Dies sei aber keinesfalls ihre Absicht gewesen, versicherte die 2008 gegründete Band. Sie habe sich nur einen "heilig" klingenden Namen geben wollen.