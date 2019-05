Nach dem Skandalvideo aus Ibiza und dem darauffolgenden Rücktritt ihres Mannes, Heinz-Christian Strache als Vizekanzler und FPÖ-Obmann, sprach nun dessen Ehefrau Philippa Strache, erstmals zu den Medien. „Sie stehe unter Schock“, so der „wichtigste Mensch“ in Straches Leben.

Heinz-Christian Strache stellte sich in seiner Rücktrittsrede vor allem als Opfer dar, von Geheimdiensten und einem politischen Komplott. Doch bei einem Menschen entschuldigte er sich sehr emotional, und zwar beim „wichtigsten Menschen“ in seinem Leben, den er zutiefst verletzt hätte. Dieser Mensch ist seine Frau, Philippa Strache, auch Mutter seines Anfang des Jahres geborenen Sohnes Hendrik.

"Muss meine Gedanken erst richtig sammeln"

Und wie reagierte Philippa? „Ich stehe unter Schock und muss meine Gedanken erst richtig sammeln“, so die FPÖ-Tierschutzbeauftragte in einem Interview mit "Heute". Viel sei alles gewesen in den letzten Tagen, aber gewisse Dinge würden einen stark machen „und andere noch stärker“, gibt sich die Gattin des Ex-Vizekanzlers ein wenig kryptisch.

» Er muss dazu stehen und mit der bitteren Konsequenz leben «

Sie müsse und wolle jetzt aber vor allem für ihr Baby stark sein, so Philippa. Ihr Mann habe einen Fehler gemacht und „er muss dazu stehen und mit der bitteren Konsequenz leben“, stellt sie klar. Sie selbst wolle aber nach vorne blicken und stellte in einem weiteren Gespräch mit „Österreich“ klar: „Wir sind eine Familie, die alles meistern kann.“