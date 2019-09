Lizz Görgl ist Marcel Hirscher einen Schritt voraus. Ihre aktive Sportkarriere hat sie schon im Sommer vor zwei Jahren beendet. In ihrem neuen Lebensabschnitt habe sie sich schon gut zurechtgefunden - auch wenn nicht alles perfekt ist.

"Mein Leben ist sehr spannend und meine neuen Projekte entwickeln sich stetig weiter", sagt die Ex-Skirennläuferin im Gespräch mit News.at. Das Haus in Mödling ist inzwischen fertig gebaut. Kontinuierlich verfolgt sie ihre Musik-Karriere weiter. Im April 2019 ist ihre dritte Single "Anders" erschienen. Sie hält Vorträge für Führungskräfte, finalisiert gerade ihre staatliche Trainerausbildung und fungiert als Trachtenbotschafterin der Wiener Wiesn.

Am Ziel ist sie freilich noch mit keinem ihrer neuen beruflichen Standbeine angekommen. "Es ist alles in einer Entwicklungsphase und muss noch organisch wachsen", sagt die 38-Jährige. Schnellen Erfolgen jagt sie bewusst nicht hinterher. "Was ist schon perfekt? Man muss immer wieder in sich gehen und und sich fragen, wie das Leben aussehen soll. Und das mache ich", betont sie.

» Ich wollte nie etwas künstlich aus dem Boden stampfen «

Gerade bei ihrer Leidenschaft der Musik, will sie keine Kompromisse eingehen. "Ich wollte nie etwas künstlich aus dem Boden stampfen. Musik ist für mich ein kreativer Prozess und das Ergebnis soll authentisch sein." Angebote mal schnell ein Lied zu produzieren habe sie mehrfach dankend abgelehnt. Auch viel Geld in Promotion zu investieren sei ihr zuwider.

Auf ihre Erfolge und die positive Resonanz der Fans ist sie doppelt stolz. "Ich war mit 'Bleib kurz stehen' 38 Wochen lang in den österreichischen Charts - vor allem von den Landesstudios wurde der Song häufig aufgegriffen", erzählt Görgl.



» Mit 'Dancing Stars' habe ich mir einen Traum erfüllt «

Gleichermaßen ins Schwärmen gerät Sie beim Thema "Dancing Stars". Sie habe sich damit einen Traum erfüllt, denn tanzen sei schon als Kind ihre Leidenschaft gewesen. Aktuell bleibe aber nur wenig Zeit dafür, sie konzentriere sich mehr auf das Rennradfahren. Ob ihr das Tanztraining fehlt? Die Antwort fällt eindeutig aus: "Ja. Es war eine intensive und großartige Erfahrung und ich habe mich zum Teil zurückversetzt gefühlt in die Zeit als Spitzensportlerin."

Ihr Projekt "Häuslbauen"

Nicht minder anstrengend war das Projekt "Häuslbauen" mit Lebensgefährte Chris Harras. "Ich habe es vorher nicht geglaubt, aber nebenbei Hausbauen ist tatsächlich eine Belastungsprobe", resümiert sie schmunzelnd. Der Beziehung habe es trotzdem nichts anhaben können. "Wir sind durch die stressige Zeit ganz gut durchgetaucht". Nachsatz: Wenn das Haus fertig ist, vergesse man auch ganz vieles, ganz schnell wieder. Auch ihr gemeinsamer Kinderwunsch steht weiter im Raum - Druck wolle sie sich aber keinen machen.

So sieht Lizz den Hirscher-Rücktritt

Angesprochen auf den denkwürdigen Augenblick, als Marcel Hirscher seinen Rücktritt bekannt gab, beschreibt sie ihr Gefühl so: "Ich war überrascht, wie abgeklärt und ruhig er bei der Pressekonferenz war. Keine Tränen, wenig Emotionen. Die Entscheidung war für ihn eindeutig". Für Görgl sei Hirscher das perfekte Beispiel, dass man mit Einsatz und Willen alles erreichen kann.

Das braucht Lizz Görgl zum Glücklichsein

Während Marcel Hirscher ihrer Ansicht nach jetzt einfach einmal Luft zum Atmen braucht, ist Lizz Görgl schon einen Schritt weiter. Ihr Leben gestaltet sie sinnstiftend. Und zum Glücklichsein brauche sie lediglich Zeit für sich selber, Zeit in der Natur, Liebe und etwas gutes zum Essen und zu trinken.

Zur Person

Elisabeth Görgl wurde am 20. Februar 1981 in der Steiermark geboren und ist eine ehemalige österreichische Skirennläuferin. Mit zehn Jahren ging sie ins Internat nach Schladming, um Skirennläuferin zu werden. Zwei Bronze-Medaillen bei Olympia und zwei Goldene bei Weltmeisterschaften zeugen von ihrer erfolgreichen Karriere, die sie im Juni 2017 beendete. Seither hat Görgl drei Singles veröffentlicht. Görgls Mutter Traudl Hecher war ebenfalls erfolgreiche Skirennläuferin: mit zweimal Olympia-Bronze.

