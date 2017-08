Seisenbacher - Haftverhandlung wohl am Donnerstag

Die Entscheidung, ob der in Kiew festgenommene Ex-Judoka Peter Seisenbacher in der Ukraine in Auslieferungshaft genommen wird, dürfte morgen, Donnerstag, fallen. Ein Haftantrag der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft sei bisher noch nicht beim zuständigen Bezirksgericht Kiew-Petschersk eingelangt, so eine Sprecherin der ukrainischen Gerichtsverwaltung Mittwochmittag gegenüber der APA.

Man gehe deshalb davon aus, dass es am Mittwoch zu keiner Haftverhandlung in Bezug auf Seisenbacher mehr kommen werde, sagte die Sprecherin. Die Haftfrage muss innerhalb einer Frist von 48 Stunden geklärt werden. Laut der ukrainischen Strafprozessordnung können in Auslieferungsfällen zunächst bis zu 40 Tagen Haft verhängt werden.