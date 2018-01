Nach 16 Jahren Ehe trennten sich Mirja und Sky Du Mont. Seither teilen sie sich das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder ¬Tara (16) und Fayn (11). Ein Rosenkrieg blieb aus.

Mirja beschreibt den Umgang mit Sky als sehr harmonisch: „An unserem Verhältnis hat sich nichts geändert seitdem wir geschieden sind.“

Und auch von neuen Partnern war bislang nicht die Rede – zumindest bis jetzt. In der Vox-Doku-Serie „6 Mütter“ deutete Mirja du Mont kürzlich an: „Vielleicht habe ich ja jemanden kennengelernt.“

Er ist 45 Jahre jünger als Sky du Mont

Nach Informationen der "Bild" ist der neue Mann an Miras Seite deutlich jünger als ihr Ex Sky du Mont. So soll ihr neuer - David S. aus Offenburg - 25-Jahre „jung“ sein. Er arbeitet als Model und Künstler. Das Paar verbrachte jetzt Silvester zusammen in Hamburg, wie die Zeitung berichtet.

© imago/Horst Galuschka

Zwischen den beiden soll es schon vor einem Jahr gefunkt haben. Nämlich an Mirjas Geburtstag. Offieziell hat sich die Ex von Sky du Mont zu ihrer neuen Liebe allerdings noch nicht geäußert.