Nach NÖ-Wahl: Ulrike Königsberger-Ludwig wird neue SPÖ-Landesrätin

Ulrike Königsberger-Ludwig wird nach der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner neben dem designierten Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl für die Sozialdemokraten in die Landesregierung einziehen. Das wurde nach einer Sitzung des Landesparteivorstandes am Montag in St. Pölten bekanntgegeben.

Die 52-Jährige wird als Landesrätin für Gesundheit, soziale Verwaltung mit Kinder- und Jugendwohlfahrt, Gleichstellung und Gleichbehandlung sowie Rettungswesen zuständig sein. Königsberger-Ludwig ist seit 2002 Nationalratsabgeordnete, seit 2011 Vizebürgermeisterin in Amstetten und seit 2014 stellvertretende Landesparteivorsitzende. Die bisherige LHStv. Karin Renner wird Dritte Landtagspräsidentin. Sie folgt damit Franz Gartner nach. Alle Beschlüsse seien einstimmig gefallen, sagte Schnabl.