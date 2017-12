Nach dem Überfall auf einen Juwelier in der Eisenstädter Fußgängerzone am Donnerstag gibt es zwei weitere Verdächtige: Ein 40-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau wurden im Zuge ausgeweiteter Fahndungsmaßnahmen Donnerstagabend in Niederösterreich festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag mit.

