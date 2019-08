Er sei der glücklichste Mann auf Erden, verkündete Puls4-Moderator Andi Seidl, als er seine langjährige Partnerin Sina Schmid heiratete.

"We did it" - Puls4-Moderator Andi Seidl hat geheiratet. Nach elf Jahren Beziehung gaben sich der Fernsehmoderator und die Eventlady Sina Schmid in der Pfarrkirche von Sieghartskirchen das Ja-Wort. Ihm zur Seite stand Andis Puls 4-Kollegin Johanna Setzer als Trauzeugin.

"Die letzten zwei Tage haben mich zum glücklichsten Mann auf Erden gemacht. Denn plötzlich weißt du das etwas ganz Neues beginnt - ich nenne es den Zauber der Liebe", schreibt Seidl auf seinem Instagram-Account.

Bei der Zeremonie durften natürlich auch die beiden Kinder des Paares - Tochter Maxim und Sohn Levi - fehlen. Zudem wurde das Geheimnis gelüftet: Andi Seidl wird in Zukunft nicht mehr Seidl heißen. Der 47-Jährige nimmt den Nachnamen seiner Ehefrau an - wir gratulieren Herrn und Frau Schmid!