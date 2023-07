Nach 19 Jahren: Michelle Yeoh und Jean Todt verheiratet

19 Jahre nach der Verlobung haben die Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (60) und der frühere Formel-1-Teamchef Jean Todt (77) geheiratet. "Es kommt nicht oft vor, dass eine ehrenamtliche UN-Botschafterin einen UN-Sondergesandten heiratet", sagte ein UNO-Sprecher am Freitag in New York vor Journalisten und gratulierte dem Paar.

Die in Malaysia geborene Yeoh setzt sich im Auftrag der Vereinten Nationen ehrenamtlich für nachhaltige Entwicklungsziele ein, der Franzose Todt für Sicherheit auf den Straßen. "Sie haben den UN beide viel Zeit gewidmet, und wir danken ihnen."

Der brasilianische Rennfahrer Felipe Massa veröffentlichte mehrere Fotos auf Instagram, die ihn nach seinen Angaben auf der Hochzeitsfeier in Genf zeigen, unter anderem auch mit dem Hochzeitspaar. Yeoh war Anfang des Jahres in ihrer Rolle in der Action-Komödie "Everything Everywhere All at Once" als erste Asiatin in der Geschichte der Oscars zur besten Hauptdarstellerin gekürt worden.