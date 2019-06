Vor drei Wochen geriet das Leben von Tajana und Johann Gudenus gehörig aus den Fugen. Das umstrittene ibiza-Video war Gesprächsthema Nummer eins und kostete dem FP-Klubchef schließlich seinen Job. Seine Frau steht zu ihm und lässt ihren Gefühlen nun freien Lauf.

Am Sonntag wurde bei Familie Gudenus nicht nur der Vatertag, sondern auch der 2. Hochzeitstag gefeiert. Grund genug für Tajana in einem gefühlsbetonten Posting ihrem Mann mit einem Liebesgeständnis den Rücken zu stärken und Kritikern die kalte Schulter zu zeigen.

Zwei Menschen aus zwei Welten

"Obwohl wir aus unterschiedlichen Welten kommen, ...obwohl wir oft (vor allem politisch) nicht der gleichen Meinung sind, ...obwohl ich bereits in den Jahren davor durch unsere Beziehung zum Zielobjekt nicht nur anonymer, sondern auch mir mehr oder weniger bekannter Hassposter wurde, habe ich dir das Versprechen gegeben, in guten wie in schlechten Zeiten an deiner Seite zu stehen", schreibt sie auf Instagram.

» Weil ich nach wie vor finde, dass du es einfach wert bist! «

Weiters streicht Tajana Gudenus die positiven Seiten ihres Mannes hervor und erklärt, warum sie immer zu ihm stehen wird: Dieses Versprechen gab ich ab, ...weil ich den äußerst gutmütigen Menschen hinter dem politischen „Mann für’s Grobe“ kennen und lieben gelernt habe, ...weil du jede andere Meinung respektierst und mich als Menschen so akzeptierst wie ich bin, ...weil du selbstlos und unerschütterlich zu deiner Familie und deinen Freunden hältst, ...weil ich nach wie vor finde, dass d es einfach wert bist!

» Ich bereue nichts und liebe dich wie am ersten Tag «

Dass es zur Zeit nicht gerade einfach ist, die Ehefrau des ehemaligen FPÖ-Spitzenpolitikers Johann Gudenus zu sein, macht sie aber auch deutlich: "Es mag sein, dass mein Leben ohne dich um Einiges einfacher wäre, aber im Hinblick auf unsere Beziehung bereue ich nichts und liebe dich heute noch wie am ersten Tag.

Danke für deine Liebe, deine Aufrichtigkeit und deine Standhaftigkeit. Danke auch dafür, dass du so ein geduldiger und liebevoller Papa bist."

Instagram-User sind begeistert

Das Posting hat knapp 1.000 Likes und viele aufmunternde Kommentare von Unsern. Die Follower schreiben: "Tolle Liebeserklärung. Alles Gute! Wundervoll geschrieben. Ich wünsche euch auch alles Gute, ich bin zwar politisch weit weg von der FPÖ, aber was hat das mit euch als Menschen zu tun? Ich wünsche jedem Menschen privates und persönliches Glück, so auch euch beiden.

Auch Familie Strache zeigt sich glücklich

Übrigens: Auch Auf dem Instagram-Profil von HC Strache sieht man strahlende Gesichter zum Vatertag. Der Haussegen hängt längst nicht mehr Schief, wie Ehefrau Philippa kürzlich im News-Interview eindeutig klarstellte. Der Blick richtet sich in die Zukunft.