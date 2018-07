US-Schauspieler Chris Pratt („Guardians od the Galaxy“) und Katherine Schwarzenegger, die Tochter von keinem geringerem als “Terminator” Arnold Schwarzenegger zeigen sich ganz verliebt. Zum ersten Mal küssen sie ganz öffentlich und ohne Zurückhaltung.

Schon Mitte Juni wurden die beiden Turteltauben bei einem romantischen Picknick-Ausflug in Santa Barbara gesichtet. Chris soll Katherine Zuhause abgeholt haben, die beiden fuhren dann am Pazifik entlang Richtung Santa Barbara. Der Schauspieler war dabei in absoluter Flirtlaune, wie Beobachter verrieten.

© 2017 Getty Images

Nach der Kirche gab’s ein Bussi

Nun wurden die beiden sind zusammen mit Jack, 5, Chris Pratts Sohn aus der Ehe mit Anna Faris, in Los Angeles gesehen. Das Trio war zusammen in der Kirche, danach gab es lecker Eiscreme. Der romantische Nachmittag wurde durch einen dicken Kuss von der brünetten Bloggerin für den Schauspieler noch versüßt, wie das Promi-Portal „TMZ“ berichtet.

© 2018 Getty Images

Die Liebe zu Tieren verbindet

Ein paar Gemeinsamkeiten scheinen das junge Paar bereits zu verbinden: Die Kirche, die Liebe zu Tieren und die Freude an der Natur. Katherine Schwarzenegger schreibt oft auf ihrem Blog und auf Instagram, wie wichtig ihr Tiere sind.

Und auch der “Jurassic World”-Star zeigt sich gerne in der Wildnis, hat sogar eine eigene Farm mit Kühen und Schafen.