Die Reality-TV-Familie ist dafür bekannt, ihren Kindern außergewöhnliche Namen zu geben. Allen voran Khloés große Schwester Kim Kardashian. Sie nannte ihre Kinder North, Saint und Chicago. Doch das Drama um den Babynamen von Khloé Kardashian übertrumpft alles.

Khloé Kardashian hat den Namen ihres ersten Babys am 12. April auf Instagram enthüllt: Ihre Tochter - das neueste Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans – heißt schlicht True. Der Name bedeutet übersetzt wahr/Wahrheit und ist in den USA ein gängiger Name.

Die stolze Großmutter Kris Jenner erklärt auf Instagram, warum sich Khloé ausgerechnet für ihn entschieden hat: Familientradition! "Ich bin so aufgeregt, meine kleine Enkelin True zu begrüßen!", schreibt Jenner.

Ein bitterter Beigeschmack

Doch die Vorgeschichte ist weniger erfreulich. Die Entscheidung für den traditionsreichen Name viel Khloé nicht leicht. Denn nachdem der Fremdgeh-Skandal ihres Mannes Tristan Thompson, 27, unmittelbar vor der Geburt für internationale Schlagzeilen gesorgt hatte, konnte der zuvor ausgewählte Name des Babys auch missverstanden werden.

Nachname als Liebesbeweis?

Die US-Website "TMZ" behauptet, dass die gekränkte Khloé Kardashian auch lange mit sich gerungen habe, welchen Nachnahmen sie dem Kind geben. So soll sie nach der Enthüllung rund um ihren Ehemann einen Auftrag im Kindergeschäft „Petit Tresor“ in Beverly Hills kurzfristig auf Eis gelegt haben.

Es ging darum welche Initialen auf die Babydecken gestickt werden sollen. Nach Angaben von "TMZ" habe sie sich nach langer Bedenkzeit dann doch für die Initialen „TT“ – also True Thompson entschieden.

Hat sie ihm etwa den Betrug schon verziehen?

Vielleicht wünscht sie sich eine heile Welt. Das könnte auch der Post zur Bestätigung der Geburt beweisen. Darin schrieb Khloé ausdrücklich auch im Namen von Thompson: "Unser kleines Mädchen, True Thompson, hat unsere Herzen komplett gestohlen und wir sind vor lauter Liebe überwältigt. Es ist ein Segen, diesen Engel in der Familie begrüßen zu dürfen. Mama und Papa lieben dich, True!" Wie es hinter den Kulissen tatsächlich aussieht, wissen wohl nur die beiden Jungeltern selbst.