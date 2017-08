Nach Flugzwischenfall: Black Hawk-Vorführung in Krems abgesagt

Im Rahmen einer Bundesheer-Schau ist es am Samstag beim Wachauer Volksfest in Krems zu einem Zwischenfall mit einem Hubschrauber gekommen. Als sich der Helikopter des Typs Black Hawk kurz vor der Landung befand, wurden Teile einer am Rasen des Sepp-Doll-Stadions angebrachten Bodenbefestigung aufgewirbelt, berichtete die "NÖN". Pilot und Crew stiegen wieder in die Höhe, es gab keine Verletzten.

Zu dem Zeitpunkt sollen sich keine Besucher in der Nähe befunden haben. Weil ein erneuter Landeversuch zu gefährlich gewesen wäre, wurde die Hubschrauber-Vorführung abgesagt. Als Ersatz zeigte das Bundesheer Drohnen.

Wie es zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar. Laut der Veranstalterin habe das Bundesheer den Landeplatz im Vorfeld begutachtet. Auch der Pilot habe ihn sich angesehen. Warum die Befestigung nicht gehalten habe, könne sie sich nicht erklären.