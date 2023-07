Nach Drogentod von Michael K. Williams: Dealer in Haft

Rund zwei Jahre nach dem Drogentod des US-Schauspielers Michael K. Williams ist einer seiner Dealer zu 30 Monaten Haft verurteilt worden. Im Anschluss müsse der 72 Jahre alte Mann noch drei Jahre mit Bewährungsauflagen und in Einrichtungen zur Suchthilfe verbringen, entschied ein Gericht in New York.

Gemeinsam mit drei anderen Männern war der 72-Jährige im Februar 2022 festgenommen worden, weil sie Williams "mit Fentanyl versetztes Heroin" gegeben hatten. Überwachungskameras nahmen den Vorgang auf. Ein Strafmaß für die drei anderen Männer gibt es bisher noch nicht.

Williams war im September 2021 im Alter von 54 Jahren tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn gefunden worden. Der Schauspieler hatte unter anderem in Serien wie "The Wire" und "Boardwalk Empire" komplexe Charaktere dargestellt. Für sein Werk bekam er zahlreiche Auszeichnungen.