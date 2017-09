Wie sicher sind unsere Städte?

Ein Lieferwagen rast durch eine Fußgängerzone. Menschen fliegen durch die Luft, Scheiben bersten, Blut fließt. Der Fahrer fährt zickzack, um möglichst viele Opfer zu erwischen. Geschrei, Gebrüll, alle laufen um ihr Leben. Weg, so schnell es geht, ohne überhaupt zu wissen, was da gerade passiert. Einfach nur raus. Entweder La Rambla runter oder hinein in eines der Geschäfte.

Es ist der Abend des vorvergangenen Donnerstag, als Barcelonas belebter Boulevard zur Stätte des Schreckens wird. Terror. Wieder einmal. Schon 2004 war Spanien ins Visier geraten. Der Anschlag auf einen Madrider Bahnhof wurde mit 192 Toten zum größten Terrorakt in Europas jüngerer Geschichte. Und nun erneut ein Auto als Waffe. Bald danach werden Fragen laut, die alle bewegen: Hätte eine solche Tat verhindert werden können? Und wie sicher sind eigentlich unsere Städte?

© AFP Terroranschlag in Barcelona

Poller oder Polizei?

Es ist eine schwierige Diskussion, da es gilt, das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz mit dem Wunsch nach einer offenen Stadt, einer, die sich nicht verbarrikadiert und verschanzt, in Gleichklang zu bringen. Was also tun? Längst wird europaweit über diese Frage diskutiert. Paris etwa hat dem Eiffelturm um zwanzig Millionen Euro eine schusssichere Glaswand verpasst. London reagierte hingegen erst, nachdem im Juni Terroristen in einem Wagen über die London Bridge gerast waren und drei Passanten niedergefahren hatten. Jetzt, zwei Monate später, schützen dort Sperren die Fußgänger (s. Seite 39). Und so verwundert es kaum, dass die Diskussion auch heimische Rathäuser erreicht hat.

Wiens Bürgermeister Michael Häupl erklärt gegenüber News, dass nach Anschlägen in anderen Städten, wie auf den Weihnachtsmarkt in Berlin, die Sicherheit an Orten wie dem Rathausplatz geprüft wurde: "Wir haben nicht nur Felsen oder Poller installiert, sondern das Ganze war kompatibel mit dem Christkindlmarkt. Die Frage, ob man mehr tun muss, stellt sich, ja." Denn mit Blick auf die großen Fußgängerzonen in der Mariahilfer und Kärntner Straße ist klar, dass diese gegenwärtig baulich nicht eigens geschützt sind. Über Zufahrtsstraßen ist es ein Leichtes, mit einem Auto dorthin oder auch direkt auf den Stephansplatz zu gelangen. Noch beschränkt sich die Polizei in der Hauptstadt darauf, verstärkt Streifen an neuralgischen Punkten einzusetzen. Hinter verschlossenen Türen laufen jedoch Gespräche, ob es mehr braucht. Häupl gibt zu bedenken: "Poller sind halt so eine Sache. Ich will nicht, dass der Eindruck einer weltoffenen, gastfreundlichen Stadt getrübt wird und alle, wenn sie nur ein Auto von Weitem sehen, zusammenzucken und sich fürchten. Auf der anderen Seite: Die Diskussion gibt es, und man muss dem Rechnung tragen. Die Frage des Terrorismus ist in ganz Europa relevant. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, besonders baulicher Natur, wische ich nicht vom Tisch." Noch steht Wiens bislang einziger Anti-Terror-Poller dort, wo Wolfgang Sobotka sitzt: vor dem Innenministerium. Im Gespräch erläutert er seine Terrorstrategie:

Herr Minister, nach Nizza, Berlin nun Barcelona: Warum gibt es bis heute in kaum einer heimischen Fußgängerzone Anti-Terror-Poller oder Barrieren?

Wir haben die Sicherheitsbehörden in den Ländern und Gemeinden bereits vor längerer Zeit dazu aufgefordert, ihre Sicherheitskonzepte zu überarbeiten. Es gibt beispielsweise schon sehr viele Poller, manches braucht aber seine Zeit, wie etwa in Wien, wo diese Diskussion gerade sehr intensiv geführt wird. Die Lage ist individuell: Wie sind die Zufahrtswege, was ist mit den Lieferanten? Wir wollen aus unseren Städten auch keine Festungen machen. Außerdem kommunizieren wir nicht alle Maßnahmen, die getroffen werden, um nicht potenziellen Attentätern auch noch Informationen zu liefern.

Für Barcelonas La Rambla forderte das katalanische Innenministerium früh Poller, die Stadtregierung lehnte das ab, also kamen sie nicht. Würden Sie in einem ähnlichen Fall, etwa in Wien, ein direktes Durchgriffsrecht fordern?

Nein, das müssen die Behörden vor Ort entscheiden. Es geht darum, in einem Sicherheitskonzept die Interessen von Polizei, Rettung, Feuerwehr, aber auch Anrainern und Zulieferern unter einen Hut zu bringen. Natürlich ist es notwendig, mechanische Hindernisse zu errichten, andernorts sind wiederum mobile effi zienter. Wir haben die großen Märkte sehr gut abgesichert, ohne dass man es gemerkt hat. Wir sind präventiv tätig, haben heuer schon über 170 Terrorverdächtige und Radikalisierte angezeigt und setzen darauf, solche Leute schon vorher aus dem Verkehr zu ziehen.

Wenn das so gut funktioniert, weshalb braucht es dann ein weiteres Sicherheitspaket?

Weil wir die technischen Möglichkeiten wie Videoüberwachung, Autokennzeichenerkennung und Gesichtsfeldscans besser nützen müssen und dafür den gesetzlichen Rahmen brauchen. Leider sehen das einige SPÖ-Abgeordnete anders.

Von Graz bis Linz

Die Frage, wie sich städtische Zentren besser vor Terrorfahrten mit Autos und Lkw schützen lassen, hat längst auch die Landeshauptstädte erreicht. Aktuell sind nur in zwei davon Poller installiert. In Klagenfurt werden so Alter und Neuer Platz nicht nur vor Falschparkern und verspäteten Lieferanten bewahrt, sondern sie bilden auch ein Hindernis für terroristische Irrfahrten. In Salzburg wurden Poller, die die linke Seite der Salzach und damit weite Teile der Altstadt absperren, schon im Jahr 2010 in Betrieb genommen. Was damals einzig dazu gedacht war, den Zulieferverkehr besser zu kontrollieren, erfüllt heute - ungeahnterweise - auch eine Anti-Terror-Schutzfunktion. Zudem heuerte Salzburg Sicherheitsexperten aus Israel an, die der Festspielstadt beratend zur Seite stehen. "Denn wir sind mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert, Dingen, die wir vor Jahren noch nicht einmal für möglich gehalten hätten", sagt Stadtsprecher Johannes Greifeneder, "gerade bei den Festspielen und anderen Großveranstaltungen haben wir die Sicherheitsvorkehrungen drastisch erhöht."



© APA/DPA/Murat

Ähnlich verhält es sich in Graz, das durch den Amokfahrer im Juni 2015 entsprechend sensibilisiert ist. Die Stadt setzt seither bei Großveranstaltungen auf mobile Sperren, etwa in Form von Einsatzfahrzeugen. Darüber hinaus prüft eine Planungsgruppe, wie man technische Sperren so vorbereiten kann, dass sie Schutz bieten, aber auch in das Alltagsleben integriert werden können. "Es ist uns bewusst, dass ein absoluter Schutz wohl nicht erzielbar ist", sagt Wolfgang Hübel, der in der Stadt für Sicherheit zuständig ist. "Bei Amokfahrten handelt es sich ja nur um ein Szenario von vielen möglichen Terrorbedrohungen."

Dass Poller weder ein Allheilmittel noch überall einsetzbar sind, zeigt sich dort, wo Straßenbahnen durch die Fußgängerzonen fahren. In Graz ist das in der Herrengasse und auf dem Hauptplatz der Fall. Und auch auf der Linzer Landstraße gilt dies als Argument gegen fixe Barrieren oder Sperren. Bei Großveranstaltungen, wie dem bevorstehenden Urfahraner Markt, setzt Linz daher auf mobile Betonsperren, die die Zufahrten abriegeln. Auch Polizei-Lkw am Brückenkopf der Nibelungenbrücke kamen schon zum Einsatz.

Beton und Personal

Auch in Innsbruck wird versucht, Großveranstaltungen mit beweglichen Betonwänden zu schützen. "Zudem gibt es Überlegungen, Poller im Altstadtbereich zu installieren", sagt Manfred Dummer vom Tiroler Landespolizeikommando, "aber gerade dort, wo die Straßenbahn fährt, viele Anrainer, Lieferanten und Reisebusse unterwegs sind, ist das enorm schwierig. Wir arbeiten intensiv an praktikablen, alltagstauglichen Lösungen."

Die Debatte beschäftigt auch St. Pölten, wo erst kürzlich sowohl ein Sicherheitsbeauftragter als auch ein eigener Sicherheitsstadtrat eingesetzt wurden. So sollen die Arbeit mit der Polizei, aber auch die Prävention und Maßnahmen im Ernstfall koordiniert werden. Beim gerade erst zu Ende gegangenen Frequency-Festival machte sich das bezahlt. Dort dienten einen Meter hohe Betonrohre, die zudem mit Beton gefüllt waren, als Zufahrtshindernis, welches Fahrzeuge zum Abbremsen nötigte.

Vorgehen gegen Islamisten

Sperren, Barrikaden, Beton und Poller - bei aller berechtigten Furcht vor einer schwer fassbaren und sich ständig verändernden Bedrohung will keiner, dass Innenstädte bald Bunkern oder modernen Trutzburgen gleichen. Österreich gilt als eines der sichersten Länder der Welt und die Verantwortlichen in heimischen Städten sprechen zu Recht von einer abstrakten Gefährdungslage. Damit dies aber so bleibt, kommt der Prävention und der Beobachtung des islamistischen Milieus eine tragende Rolle zu. Dass es dieses in Österreich gibt, ist längst bekannt. Dass durch den Zerfall der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und dem Irak die Gefahr durch Rückkehrer weiter wächst, ebenso.

Daher stellt sich die Frage, ob der Staat angesichts der wachsenden Herausforderungen langsam an die Grenzen seiner Belastbarkeit gerät - sowohl personell als auch finanziell. Innenminister Wolfgang Sobotka geht im News-Gespräch darauf ein und nennt auch erste Kosten, die der gestiegenen Terrorbedrohung im Land geschuldet sind.

Herr Minister, laut Verfassungsschutz leben in Österreich 141 Gefährder. Frankreichs Polizei braucht 20 Mann, um nur einen von ihnen 24 Stunden zu überwachen. Sie müssten demnach 2.820 Polizeikräfte aufb ieten. Das geht wohl kaum?

Nein, aber wir haben im Jahr 2015 332 Personen angezeigt, 2016 380 und in diesem Jahr bereits 161. Die Gerichte ermitteln, Verfahren laufen. Erhärten sich die Verdachtsmomente, wird es auch für uns leichter, zu handeln. Wo es zu keiner Strafanzeige reicht, setzen wir auf bewusste Ansprachen und Beobachtung, sodass diese Personen wissen, dass sie in keinem Graubereich agieren. Wir haben sehr gut gearbeitet, vollkommen ausschließen kann man einen Anschlag aber nie. Ab Herbst beginnt zudem ein Deradikalisierungsprogramm für Rückkehrer.

© APA/EXPA/MICHAEL GRUBER Innenminister Sobotka über Gefährder und die Kosten der Terrorabwehr

Wie viele IS-Rückkehrer gibt es derzeit?

94. Die sind alle angezeigt, warten auf ihr Verfahren und wir haben sie gut im Griff.

In Deutschland ist es nun möglich, Gefährder abzuschieben. Wäre das auch für Österreich interessant?

Ist die Person noch im Asylverfahren, sieht das neue Fremdenrechtspaket die Abschiebung ohnedies vor. Hat jemand schon Asylrecht und missbraucht dies, haben wir vorgeschlagen, ein Aberkennungsverfahren zu starten. Wir hatten aber einen Koalitionspartner, mit dem es immer nur Minimalkompromisse gab. Das war auch der Grund, warum Sebastian Kurz sagte, dass es keinen Sinn mehr macht und wir in Neuwahlen gehen.

Was kostet der terrorbedingte Mehraufwand für die Sicherheit im Jahr?

Da lässt sich vieles raus- und reinrechnen. Zählen Sie etwa Maßnahmen dazu, um Jugendliche, die aus dem sozialen Rahmen fallen, in die Gesellschaft zurückzubringen? Insofern ist diese Rechnung schwierig. Aber rein die polizeilichen Maßnahmen zur Terrorabwehr gehen in einen dreistelligen Millionenbetrag.

Woher kommt das Geld dafür?

Wir haben mehr Budget und auch Personal bekommen. Das summiert sich auf 460 Millionen Euro an Mehraufwand. Vieles läuft im Hintergrund, denn der finanzielle Preis des Terrors lässt sich nicht so leicht festlegen.