Nach Bahnunfall in Klosterneuburg: Eingleisiger Betrieb

Nach dem Bahnunfall vom Freitagabend gibt es in Kritzendorf in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) seit Montagfrüh wieder eingleisigen Betrieb. Die Aufräumarbeiten waren am Heiligen Abend abgeschlossen worden. Die Ursache der Kollision eines REX mit einem Cityjet war weiterhin Gegenstand von Ermittlungen.

Laut ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger wurde der eingleisige Betrieb am Christtag um 5.00 Uhr aufgenommen. Wann auch das zweite Gleis wieder befahrbar sein wird, stand vorerst nicht fest.

Bei dem Unfall waren zwölf Personen verletzt worden- vier mittelschwer, acht leicht. Es handelte sich durchwegs um Fahrgäste. Laut Hahslinger waren zu Weihnachten alle wieder zu Hause.