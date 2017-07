Nach Badeunfall vermisster 88-Jähriger bei Krems tot geborgen

Die Leiche eines nach einem Badeunfall vermissten 88-Jährigen ist in Krems geborgen worden. Der Mann war am Sonntag beim Schwimmen in der Donau untergegangen, eine Suchaktion blieb erfolglos. Am Mittwoch entdeckte eine Bootsstreife der Polizei den leblosen Körper etwa einen Kilometer stromabwärts von der Unfallstelle, hieß es von der Exekutive.

Der Tote wurde von der Feuerwehr Krems geborgen, teilte die FF auf ihrer Webseite mit. Die Staatsanwaltschaft hat die Leiche laut Polizei bereits zur Beerdigung freigegeben. Bei der Suche nach dem vermissten Kremser waren am Sonntag nach FF-Angaben die Feuerwehr samt Tauchern, Wasserrettung, Polizei, die Schifffahrtsaufsicht Krems und ein Hubschrauber im Einsatz gestanden. Die Aktion war gegen 22.00 Uhr abgebrochen worden.