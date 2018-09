Mutter tötete in Berlin einjährigen Sohn

In Berlin hat eine Mutter ihren einjährigen Sohn getötet. Die Frau habe in der Nacht auf Donnerstag die Tat selbst der Polizei gemeldet, teilten die Ermittler mit. Diese entdeckten in der Wohnung im Stadtteil Tempelhof den Leichnam des Babys. Der Mutter sollte noch am Donnerstag der Haftbefehl wegen Totschlags eröffnet werden.

