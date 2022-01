Mutter und Kind in Villach getötet: Geständnis der Lenkerin

Eine 37 Jahre alte Autolenkerin, die am Samstag in Villach eine 43-jährige Frau und deren fünfjährigen Sohn mit ihrem Auto getötet haben soll, hat gestanden, in Mordabsicht gehandelt zu haben. Das erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz, am Montag auf Anfrage der APA. Die gebürtige Rumänin, die in Vorarlberg lebt, wurde in der Nacht auf Montag im Krankenhaus vier Stunden lang vernommen. Den Buben will sie nicht wahrgenommen haben.

Das Opfer stammt ebenfalls aus Rumänien, ebenso der Vater des Buben, der frühere Ehemann der Täterin. Laut Kitz war auch der Fünfjährige rumänischer Staatsbürger. Über das Motiv war vorerst nichts bekannt. Die 37-Jährige war nach der Tat verletzt in einem Wald nahe des Unglücksorts gefunden worden, sie befindet sich derzeit im Klinikum Klagenfurt, wo sie streng bewacht wird.

"Die Staatsanwaltschaft wird Untersuchungshaft beantragen", sagte Kitz. Sobald es ihr Zustand erlaubt, wird sie in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt.