Mutmaßlicher Doppelmörder behauptet Sex-Unfall

Ein 49 Jahre alter Mann, der in der Nacht auf den 4. August 2022 in Wien-Mariahilf seine 32-jährige Lebensgefährtin und deren 14 Jahre alter Tochter erwürgt haben soll, hat sich am Mittwoch am Wiener Landesgericht mit einem Sex-Unfall verantwortet. Der mutmaßliche Doppelmörder behauptete, seine Freundin habe im Zuge einer von ihr erwünschten sadomasochistischen Sex-Praktik das Bewusstsein verloren und sei nicht mehr aufgewacht.

"Leider habe ich nicht mitbekommen, dass sie bewusstlos ist", gab der bisher unbescholtene Mann an. Es sei in der Vergangenheit "öfters passiert", wenn man miteinander intim wurde, "dass sie bewusstlos ist und nach zehn Minuten aufgewacht ist". Er habe seine Freundin "sehr geliebt", sagte der Angeklagte: "Ich wollte sie aufwecken. Aber sie hat sich nicht mehr bewegt."

Zum gewaltsamen Tod der 14-Jährigen gab der Angeklagte an, diese sei plötzlich aus dem Kinderzimmer gekommen und habe zu schreien begonnen: "Die Sache ist außer Kontrolle geraten." Er habe dem Mädchen "Hör auf zu schreien! Hör auf zu schreien!" zugerufen, allerdings vergebens. "Die Tochter wollte mit ihrer Mutter sprechen." Er sei in der Situation "überfordert, verzweifelt" gewesen.

"Um sie ruhig zu stellen, hat er sie zu würgen begonnen", meinte Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger. Sein Mandant sei grundsätzlich "ein relativ ruhiger Typ" und damals eigentlich auf einen "romantischen Kerzenabend" eingestellt gewesen, behauptete Arbacher-Stöger.

Die Staatsanwältin widersprach der Version des Angeklagten, die strafrechtlich einer fahrlässigen Tötung gleichkäme, fundamental. Sie sah im Angeklagten einen Doppelmörder, der - aus welchen Gründen auch immer, der 49-Jährige hatte bis zur Hauptverhandlung von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und keine Angaben zum Tathergang und der Motivlage gemacht - seine Freundin und deren ältestes Kind aus einer vorangegangenen Beziehung vorsätzlich getötet habe, während zwei Söhne der Frau im Alter von neun und sieben Jahren nebenan im Kinderzimmer schliefen. Für die Version des Angeklagten gebe es keine Belege, sie decke sich nicht mit der Spurenlage am Tatort.

Zumindest der Neunjährige dürfte aufgrund des Lärms im Wohnzimmer aufgewacht sein und die gewalttätigen Vorgänge - jedenfalls in Teilen - mitbekommen haben, wie die Staatsanwältin im Detail ausführte. "Es gibt ganz viele Beweise, dass er es war", betonte die Anklägerin unter Verweis auf Tatort- und DNA-Spuren. Für die Tat gebe es "keine plausible Erklärung" und "keine Verantwortung, die das nachvollziehbar macht", hielt die Staatsanwältin fest: "An eine Verurteilung wegen Mordes führt kein Weg vorbei".

Die dreifache Mutter hatte den Mann - einen gebürtigen Tunesier, der seit 2016 keiner geregelten Beschäftigung nachging - über eine Dating-App kennengelernt. Als die beiden Söhne der Frau am Morgen nach der Bluttat aufwachten, fanden sie in der Wohnung weder die Mutter, noch die ältere Schwester vor. Die Leichen waren vor dem Morgengrauen in das Schlafzimmer gebracht, der Raum verschlossen, der Schlüssel abgezogen worden. Der 49-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Flucht Richtung Frankreich. Weil die beiden Buben Hunger hatten, gingen sie gemeinsam in einen Supermarkt und kauften sich etwas zum frühstücken. Danach gingen sie zu einer Augenärztin, weil der Neunjährige eine Kontrolltermin wegen seiner Kontaktlinsen hatte.

In der Ordination kam es dem Personal eigenartig vor, dass die Kinder ohne ihre Mutter erschienen. Weil die zwei nichts zum Verbleib der Frau angeben konnten, verständigte die Ärztin die Polizei. Diese hielt in der Wohnung in der Mollardgasse Nachschau. Die Beamten fanden den Schlüssel zum Schlafzimmer, öffneten die Tür und entdeckten die Toten, wobei der Mund der Mutter noch mit einem grauen Klebeband umwickelt war.

Der dringend Tatverdächtige konnte am 13. September bei Brest in Nordfrankreich festgenommen werden. In weiterer Folge wurde er von den französischen Behörden ausgeliefert. Wie sich bei der Auswertung seiner Handy-Daten herausstellte, dürfte er die gegen ihn laufende Fahndung verfolgt haben. Er hatte laufend entsprechende Suchbegriffe in Verbindung mit seinem Namen gegoogelt, etwa "Interpol Fahndungsliste 2022". Daneben hatte er allerdings auch "Liebe finden in Paris" oder "Porn Free - Teenager" in die Suchmaske eingetippt.

Laut einem psychiatrischen Gutachten war der mutmaßliche Doppelmörder im Tatzeitpunkt voll zurechnungsfähig. Die Verhandlung ist bis 17.00 Uhr anberaumt. Bei einem anklagekonformen Schuldspruch drohen dem 49- Jährigen zehn bis 20 Jahre Haft oder eine lebenslange Freiheitsstrafe.