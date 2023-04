Musikerin Leslie Feist veröffentlicht ein neues Album

Musikerin Feist hat vor zwei Jahren neue Lieder live vorgestellt, diese aber vorerst nicht veröffentlicht. Erst jetzt erscheint am Freitag (14. April) das neue Album "Multitudes". Es erzählt von den großen Themen, die einen im Leben beschäftigen, von Verlust und Neuanfang. Die 47-Jährige hat das selbst in den zurückliegenden Jahren erlebt, mit dem Tod ihres Vaters und ihrer Rolle als Mutter.

Die Kanadierin Leslie Feist ist schon vor rund zwei Jahrzehnten bekanntgeworden. Mit "Let It Die" legte sie 2004 ein Album vor, das bis heute zeitlos geblieben ist. Später tauchte ihr Song "1234" vom Album "The Reminder" im Werbespot eines Technikgiganten auf. Mit "Metals" und "Pleasure" wurde die Musik dann komplexer. Auch "Multitudes" fordert einen beim Hören heraus, macht es einem aber bald leicht.

Zwischen dem Verlust ihres Vaters und der "Ankunft" ihrer Tochter habe es diesen messerscharfen Moment im Erwachsensein gegeben, der unglaublich herausfordernd gewesen sei, sagte Feist im Interview mit "Variety". Darin erzählte sie auch, sie habe in ihren 30ern gedacht, jetzt sei sie erwachsen - und dann geschehe etwas und plötzlich stehe alles im Zusammenhang mit Trauer, Last, Angst und Selbstverlust. "Es stellt sich ein neues Verständnis von Zeit als endlich ein, Zeit als wertvoll, Zeit im Sinne von: Wie verbringen wir sie miteinander?"

Das neue Album beginnt mit "In Lightning" scheppernd, wechselt aber schon im ersten Lied zwischendrin zu klareren Passagen. Immer ist es Feists Stimme, die so besonders ist, dass man sich davon gefangen nehmen lassen kann. Besonders schön erlebt man das bei "Forever Before" oder "The Redwing". Das Album klingt klarer und eingängiger als die zurückliegende Platte "Pleasure".

Mit übereinandergelegtem Gesang erinnert "Calling All the Gods" an eine Hymne. Das Lied "Love Who We Are Meant To" ist ein sehr erwachsenes Liebeslied. "Become the Earth" klingt wie eine Geisterbeschwörung. Das neue Album von Feist kann einen tief berühren, wenn man das möchte.