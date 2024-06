Munitionsdepot im Tschad explodiert

Beim Brand und der Explosion eines Waffen- und Munitionslagers in der Hauptstadt des Tschads, N ́Djamena, gibt es nach Regierungsangaben zahlreiche Tote und Verletzte. Ministerpräsident Allamaye Halina nannte am Mittwoch in einem ersten Bericht über den Vorfall keine konkreten Opferzahlen. Präsident Mahamat Idriss Déby Itno kündigte eine Untersuchung an, die die Ursache der Explosion ermitteln und herausfinden solle, wer für den Vorfall verantwortlich sein könnte.

Das Feuer war am späten Abend (Ortszeit) in einem Munitionsdepot im Reservelager der Armee im Norden der Hauptstadt von N ́Djamena ausgebrochen. In sozialen Netzwerken veröffentlichte Amateurvideos zeigten große Feuerbälle am Himmel. Die starken Explosionen waren Berichten zufolge in der ganzen Stadt zu spüren.