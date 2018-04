Munition und Sprengmittel in Wien-Floridsdorf gefunden

Anrainer sind am Freitag beim Ausräumen eines Wartungsraumes in einer Wohnhausanlage in Wien-Floridsdorf auf mehrere Plastikfläschchen mit weißem Pulver gestoßen. Ein sprengstoffkundiger Beamter stellte fest, dass es sich bei dem Pulver um Nitro-Cellulose handelte, gab die Landespolizeidirektion am Samstag bekannt.

Vom beigezogenen Entminungsdienst wurden schließlich 11,5 Kilogramm Nitro-Cellulose und 30 Kilogramm Munition sichergestellt. Der Besitzer konnte ausgeforscht und angezeigt werden.