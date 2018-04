Münster - Experte: Tat könnte "kollektives Trauma" auslösen

Gewalttaten wie die Amokfahrt von Münster können in einer Stadt massive Ängste und Bedrohungsgefühle erzeugen. Diese könnten durchaus als "kollektives Trauma" bezeichnet werden, sagte der Konfliktforscher Andreas Zick der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Montag. Solche Vorfälle erzeugten "Stress in einer Gemeinschaft".

Das Stressniveau könne durch "Solidarität und Kontrolle" gesenkt werden, ergänzte der Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Für Opfer und Angehörige der Leidtragenden daure die Verarbeitung auch mit professioneller Hilfe meist sehr lange.

In der in der Altstadt von Münster war am Samstagnachmittag ein 48-Jähriger mit seinem Auto in eine Restaurantterrasse gerast. Eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann wurden getötet. Der Täter erschoss sich im Wagen. Etwa 20 Menschen wurden verletzt, einige davon lebensgefährlich. Hinweise auf ein politisches Motiv gibt es nicht, vielmehr wird von Suizidabsichten ausgegangen. Nach Polizeiangaben gibt es Hinweise darauf, dass es sich um einen psychisch gestörten Einzeltäter handelt.

Am Montag wurde unterdessen bekannt, dass der Amokfahrer keinen Waffenschein besaß. "Es war keine ordnungsgemäß erworbene Waffe", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dem Sender WDR 5. Im Campingbus wurden auch eine Schreckschusspistole und rund ein Dutzend sogenannter Polenböller gefunden. Weitere Polenböller sowie eine unbrauchbar gemachte Maschinenpistole vom Typ AK47 entdeckte die Polizei in Münster.

Die Amokfahrt hat in Deutschland auch eine Diskussion über den Nutzen zusätzlicher Betonsperren gegen Fahrzeugattacken ausgelöst. Der CDU-Innenexperte Philipp Amthor begrüßte in der "Bild"-Zeitung vom Montag entsprechende Vorschläge des deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU). Seehofer hatte gesagt, dass Poller in Münster hätten helfen können. Die Behörden müssten die Aufstellung von Pollern "überall prüfen und wenn möglich verbessern". Jedoch seien Poller kein Allheilmittel, "weil sie dann auch Rettungskräfte behindern".

Die Betroffenen brauchen nach Ansicht von SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles weiterhin Beistand. Nach dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz habe es dazu von Opfern und Angehörigen viel Kritik gegeben habe. "Das sollte sich jetzt einfach besser darstellen", sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin". Nahles kritisierte, dass über Twitter unter anderem aus den Reihen der AfD sehr schnell Bezüge zu islamistischem Terror gezogen wurden, als noch keine Hintergründe der Tat und des Fahrers bekannt waren. "Ich bin schon erschrocken, wenn man zu voreiligen Schlüssen kommt, die nichts mit der Realität zu tun haben, aber sehr wohl mit dem eigenen Weltbild."

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) rief zu Besonnenheit auf. "Es ist gut, wenn die Menschen sich nicht einschüchtern lassen", sagte Reul der "Rhein-Neckar-Zeitung". Er unterstrich, dass der Täter Jens R. offenbar psychische Probleme hatte. "Er hat keinen islamistischen Hintergrund, bis jetzt haben wir auch keine Hinweise auf irgendeine andere politische Motivation - wir wissen, dass der Täter in den letzten Jahren psychische Probleme hatte und auch Selbstmordabsichten geäußert hat", sagte Reul.