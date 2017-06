Am S-Bahnhof in Unterföhring bei München ist es am Dienstagmorgen zu einer Schießerei gekommen, mehrere Menschen sind verletzt worden, darunter eine Polizistin. Sie wurde am Kopf getroffen und schwebt in Lebensgefahr, wie Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins mitteilte. Die Polizei hat den Täter festgenommen, auch er wurde verletzt. Es gibt laut Polizei bisher keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.

. Am Morgen hatte es an dem Bahnsteig einen Schusswechsel gegeben.

Situation vor Ort durch Polizeikräfte gesichert. Der Bereich um den S-Bahnhof #Unterföhring wird abgesperrt. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13. Juni 2017

Vorausgegangen war im Bereich des Bahnsteigs eine allgemeine polizeiliche Personenkontrolle. In deren Verlauf habe der Täter, dessen Identität zunächst unbekannt war, eine Waffe gezückt und geschossen. Er selbst wurde daraufhin auch getroffen und verletzt.

Der Täter wurde festgenommen. Dieser wurde ebenfalls verletzt. Keine Hinweise auf weitere Täter. #Unterföhring — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13. Juni 2017

Hintergründe zum Vorfall noch unklar

Weitere Hintergründe und Einzelheiten des Vorfalls waren noch unklar. Die Sprecherin betonte: "Die Lage ist unter Kontrolle." Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, betonte sie. Der Polizeieinsatz sei inzwischen beendet. Spezialeinsatzkommandos und Hubschrauber waren im Einsatz gewesen, die Beamten sperrten den S-Bahnhof ab. Über Twitter informierte die Polizei die Öffentlichkeit.

Bei Polizeieinsatz S-Bahnhof #Unterföhring kam es zu Schusswaffengebrauch. Mind. eine Person verletzt. Weitere Informationen folgen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13. Juni 2017

Über den Bahnhof Unterföhring fährt die S-Bahn-Linie 8, eine der beiden Möglichkeiten mit der Bahn zum Münchner Flughafen zu kommen. Die Strecke war zunächst auf unbestimmte Zeit gesperrt. Fluggäste auf dem Weg zum Airport oder in die Stadt mussten auf die S1 ausweichen, die in einem anderen Bogen im Nordwesten Innenstadt und Flughafen verbindet.