Mühlberger gewinnt vierte Etappe der Tour of the Alps

Radprofi Gregor Mühlberger hat die vierte Etappe der Tour of the Alps gewonnen. Der 29-jährige Niederösterreicher vom Team Movistar entschied am Donnerstag den Sprint einer am Ende dreiköpfigen Ausreißergruppe für sich und feierte damit den ersten rot-weiß-roten Tagessieg auf internationaler Ebene in diesem Jahr. Der Brite Tao Geoghegan Hart verteidigte von Rovereto nach Predazzo (152,9 km) als Tages-18. (+3:22 Min.) das Grüne Trikot des Gesamtführenden.

Bora-Profi Patrick Konrad rundete ein starkes österreichisches Ergebnis mit dem vierten Platz (+40 Sek.) ab. In der Gesamtwertung verteidigte Felix Gall, zum Auftakt Tages-Zweiter, als bester rot-weiß-roter Athlet seinen zehnten Rang (+1:20 Min.). Am Freitag steht die fünfte und letzte Etappe der Rundfahrt über 144,5 km von Cavalese nach Brunico auf dem Programm.

"Unbeschreiblich, darauf habe ich schon lange gewartet. Dass es gereicht hat, ist supergeil. Ich bin superhappy mit diesem Sieg, danke an meine Mannschaft", war Mühlberger im Ziel überglücklich. Der Movistar-Profi hatte sich mit drei seiner Teamkollegen in einer 14-köpfigen Ausreißergruppe zurechtgefunden und setzte sich beim letzten Anstieg über den Passo di Pramadiccio gemeinsam mit dem Norweger Torstein Träen und dem Italiener Giulio Pellizzari ab.

Im Zielsprint attackierte Mühlberger von der ersten Position aus und konnte von seinen Konkurrenten nicht mehr überflügelt werden. "Ich war nicht der Stärkste, so ehrlich muss ich sein, aber es hat gereicht", betonte Mühlberger, der vor der Rundfahrt lange erkrankt war und eingesprungen ist.