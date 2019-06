MSC Yacht Club: exklusiver Reisegenuss auf hoher See

Entdecken Sie das Schiff im Schiff! Einen Ort, an dem Sie Exklusivität und Privatsphäre in einer Welt der Vielfalt genießen.

Luxuriöse Suiten, ein 24-Stunden-Butlerservice und ein eigener Concierge sind nur der Anfang. All-Inclusive à la carte Gerichte, die zu Ihrer Wunschzeit im exklusiven Restaurant serviert werden, unlimitierte alkoholische und nicht alkoholische Getränke in allen MSC Yacht Club-Bereichen und Minibar, sowie in allen Restaurants und Bars an Bord, Zugang zum Sun Deck und der Top Sail Lounge und vieles mehr. Falls Sie also auf der Suche nach einem exklusiven Urlaubserlebnis sind, ist der MSC Yacht Club genau richtig für Sie.



Absolute Ruhe in privaten Einrichtungen

Luxuriöse Kabinen und exklusive Serviceleistungen sind erst der Anfang. Der MSC Yacht Club verfügt außerdem über eine Vielzahl erstklassiger, privater Einrichtungen. Wie etwa die elegante Top Sail Lounge, eine Panorama-Lounge mit spektakulärer Aussicht, einem Restaurant – exklusiv für Gäste des MSC Yacht Club – und dem One Pool Deck mit eigenem privaten Swimmingpool, Whirlpool und Sonnendeck.

Herausragende Servicestandards

Erstklassigen Services rund um die Uhr. Eine Welt, in der alle Ihre Wünsche sofort erfüllt werden können. Dafür sorgen die Concierge-Rezeption, die Tag und Nacht geöffnet ist, und der rund um die Uhr verfügbare Butler-Service.

Gourmet-Genüsse auf höchstem Niveau

Freuen Sie sich auf eine exklusive und exquisite, gastronomische Reise. MSC Kreuzfahrten ist berühmt für die Qualität seiner Küche und der MSC Yacht Club bietet anspruchsvollen Gästen die Crème de la Crème – in einem eigenen, exklusiven Restaurant auf jedem Schiff. Hier verwöhnen wir Sie mit feinen, erstklassigen Gourmetmenüs, die von gesunden Köstlichkeiten bis hin zu üppigen, verführerischen Kreationen reichen. Gäste des MSC Yacht Club erwarten herausragende, kulinarische Kompositionen, die selbst anspruchsvollste Genießer begeistern. Die Essenszeiten sind flexibel, so dass Sie ganz nach Wunsch speisen können.

Eine Oase zum Wohlfühlen und Entspannen

Betreten Sie eine sinnliche Welt des Wohlgefühls und der Entspannung, die sich in unmittelbarer Nähe Ihrer Suite befindet. Das MSC Aurea Spa ist ein wahres Paradies: hier können Sie entspannen, sich verwöhnen lassen und eine großartige Auswahl revitalisierender Gesundheits- und Schönheitsbehandlungen genießen, darunter Aromatherapie und balinesische Massagen. Als Gast des MSC Yacht Club haben Sie einen exklusiven Zugang zum MSC Aurea Spa, wo Sie auch ein MSC Yacht Club Massage- und Behandlungsraum erwartet.



Shopping

Genießen Sie die besonderen Serviceleistungen des MSC Yacht Club – jederzeit und überall. Privates Shopping außerhalb der regulären Öffnungszeiten in den bordeigenen Boutiquen – in Begleitung Ihres Butlers? Machen wir möglich. Oder genießen Sie eine exklusive Schmuckpräsentation in der Privatsphäre Ihrer eigenen Suite.



Maßgeschneiderte Landausflüge

Die Verpflichtung des MSC Yacht Club zu exzellentem Service gilt nicht nur an Bord unserer Flaggschiffe, sondern auch für jeden Hafen. Unsere Landausflüge sind geprägt von Stil, Privatsphäre, Luxus und Komfort. Als Gast im MSC Yacht Club können Sie nicht nur aus einem exklusiven Angebot renommierter MSC-Ausflüge und geführter Touren wählen, sie können außerdem Ihre eigenen Ausflüge individuell zusammenstellen und profitieren dabei von persönlichen Empfehlungen unserer Butler und Concierge-Mitarbeiter. Somit ist sichergestellt, dass Ihr Ausflug in jedem Hafen genau Ihren Vorstellungen entspricht.

Unvergleichlicher Komfort

Für entspannenden Schlaf in den luxuriösen Suiten sorgen die Bettwäsche aus ägyptischer Baumwolle, die besonders komfortablen Matratzen aus Memory-Schaum und Ihre Wunschpolster aus unserer umfangreichen Auswahl. Genießen Sie den rund um die Uhr verfügbaren Butler-Service und erfrischen Sie sich nach Lust und Laune aus der kostenfreien Minibar.

Nutzen Sie das Unterhaltungsangebot Ihres Breitbildfernsehers und lassen Sie sich begeistern von der traumhaften Aussicht aus Ihrem Panoramafenster oder von Ihrem Privatbalkon.

