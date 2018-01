MIT MSC SEAVIEW DER SONNE FOLGEN

Kreuzfahrt-Urlaub war noch nie so abwechslungsreich. MSC Seaview ist das zweite Schiff der Seaside-Generation von MSC Kreuzfahrten. Mit einer Länge von 323 Metern bietet das beeindruckende Schiff modernste Technik und weitläufige Innen- und Außenflächen, die auf raffinierte Weise miteinander verbunden sind.

Inspiriert vom „Beach Condo-Konzept“ bringt MSC Seaview ihre Gäste und das Meer so nah zusammen wie nie zuvor. Besonderes Highlight ist die weitläufige 360°-Waterfront-Promenade auf Deck 8 mit Doppeldeck-Atrium und verglastem Skywalk. Hier ist Erholung pur angesagt!

In ihrer ersten Sommersaison erkundet MSC Seaview das westliche Mittelmeer auf einer 8-tägigen Route mit Stopps in Genua, Neapel, Messina (alle Italien), La Valletta (Malta), Barcelona (Spanien) und Marseille (Frankreich). Neue digitale Techniken wie Touchscreens machen Informationen über das Schiff einfach zugänglich. Abwechslung ist das Motto: 20 Bars und Lounges, 7 Restaurants, Casino, Theater, Kids Clubs, Fitnessstudio, MSC Aurea Spa, 3 große Pools und der coolste Aqua Park auf See – das muss man einfach erleben! PREMIUM ANGEBOT: Buchbar schon ab € 1.149,- pro Person inkl. Direktflug ab/bis Wien, Getränke und Internet.

Bild 1 von 6 © Bild: MSC Cruises Die MSC SEAVIEW sticht im Juni 2018 in See.

Bild 2 von 6 © Bild: MSC Cruises Blick vom Panorama-Aufzug auf den South Beach Pool.









