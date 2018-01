Auf in die Karibik!

Sie haben es geschafft! Der Winter ist fast vorbei und mit ihm auch eine kalte, triste und ungemütliche Zeit. Wie oft haben Sie sich in den vergangenen Monaten nach Wärme und Sonnenschein gesehnt?

Kurz: Nach karibischem Flair, während draußen Schneeflocken fielen und die Temperaturen immer tiefer kletterten. Wenn Sie nächsten Winter lieber endlos lange Sandstrände genießen und die Sonne auf Ihrer Haut spüren wollen, dann liegen Sie mit einer Kreuzfahrt auf der MSC Seaside richtig. Das einzige Kalte wird dort der erfrischende Drink in Ihrer Hand sein – versprochen.

Mit der MSC Seaside visieren Sie die schönsten und faszinierendsten Reiseziele der Welt an: Von Miami aus können Sie entweder Jamaika, die Cayman Islands, Mexiko und die Bahamas entdecken. Oder Sie steuern von Miami aus die Bahamas und die amerikanischen Jungferninseln an. Wie auch immer Sie sich entscheiden: Mit dem Blick über die unendlichen Weiten des Ozeans und des karibischen Meeres, dem exotischen Duft von Mangos und Kokosnüssen in der Nase und dem leichten, warmen Fahrtwind in den Haaren, laden wir Sie ein, etwas ganz Besonderes zu erleben. Den Zauber der Karibik.

Der erste Eindruck an Bord der MSC Seaside ist sagenhaft. Harmonisches und innovatives Design machen Ihr Reise-Erlebnis unvergesslich und sorgen dafür, dass Sie noch näher am Meer sind. So umgibt beispielsweise die Waterfront Promenade das gesamte Schiff und bietet nicht nur Zugang zu Bars, Boutiquen und Restaurants, sondern gewährt auch einen spektakulären Ausblick auf das kristallklare Wasser. Von Hochseilgarten, über den Erlebnispark und das Metropolitan Theater, bis hin zu Bowling und dem News & Comedy Club ist Spaß und Spannung für wirklich jedes Alter garantiert.

Spüren Sie ihn schon, den Zauber der Karibik? Dann warten Sie nicht länger und sichern Sie sich für den nächsten Winter Ihren Traumurlaub im Paradies – schon ab 779 Euro inkl. Getränke und Internet.

Bild 1 von 4 © Bild: MSC Cruises Seit Dezember 2017 ist die MSC Seaside in der Karibik unterwegs.

Bild 2 von 4 © Bild: MSC Cruises Balkonkabine auf der MSC Seaside





Informationen finden Sie unter www.msckreuzfahrten.at

In Kooperation mit MSC Cruises