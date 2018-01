"Ice Age" ist immer einen Abend wert. Egal welcher Teil. Wir haben den passenden Burger dazu.

Zutaten für 2 Portionen:

500 ml Milch

30 g Butter

Salz

250 g Polentagrieß

40 g Hartkäse

2 Eigelb, (Klasse M)

2 EL Mandeln, gehackt

250 g

Rindfleisch, (Dry aged

Beef), am besten Entrecote

Pfeffer

4 EL Olivenöl

4 Blätter Radicchio

1 ½ EL Ketchup

2 EL Balsamessig

2 Scheiben Käse

2 TL Senf

2 EL Mayonnaise

4 EL geröstete Maiskörner

Zubereitung:

Milch, Butter, etwas Salz und geriebene Muskatnuss aufkochen. Polenta-Grieß einrieseln lassen und bei milder Hitze 5 Min. quellen lassen. Käse fein reiben, mit Eigelb unterrühren. Sofort ca. 1 cm hoch in eine mit Backpapier ausgelegte Form (ca. 20 x 20 cm) streichen, mit Mandeln bestreuen und fest werden lassen.

Fleisch erst in dünne Streifen schneiden, dann sehr fein würfeln. Anschließend mit dem Messer fein hacken. Hack mit Pfeffer würzen, verkneten und zu 2 Pattys formen. Mit einem runden Ausstecher (Durchmesser 9 - 10 cm) aus der Polentamasse 4 Kreise ausstechen Radicchioblätter in Stücke zupfen. Ketchup und Balsamicoessig verrühren. Restliches Öl in Pfanne erhitzen.

Patties mit Salz und Pfeffer würzen und 2-3 Minuten auf jeder Seite braten. Käse nach dem wenden auf den Patties verteilen und zugedeckt zu Ende garen. Polentataler entweder in einer zweiten Pfanne in 2 EL Öl erhitzen. Polentataler darin bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten goldbraun braten. 2 Polentataler mit Senf und Mayonnaise bestreichen und mit Radicchio und Patties belegen. Ketchup und Maiskörner darüber verteilen und mit den restlichen Polentatalern abschließen.

