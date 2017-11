Ein 19-jähriger Motorradlenker ist am Mittwoch gegen 21.00 Uhr in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße gegen einen wendenden Pkw geprallt.

Der Mann, der mit einer Geschwindigkeit von rund 50 Stundenkilometern unterwegs war, erlitt Prellungen an Oberkörper und Wirbelsäule sowie einen Armbruch. Von der Berufsrettung Wien wurde der Verletzte notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht.