Motorradfahrer nach Sturz im Bezirk Mattersburg gestorben

Ein Motorradfahrer, der am Samstagnachmittag bei einem Sturz auf der Rosalia bei Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) lebensgefährlich verletzt worden war, ist in der Nacht auf Sonntag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 55-jährige Wiener war an der Unfallstelle rund eine Stunde lang reanimiert worden.

Der Unfall hatte sich gegen 13.15 Uhr auf der Rosalia Straße ereignet. Der Mann war mit einer Motorradgruppe in Richtung Forchtenstein unterwegs. Laut Polizei fuhr der 55-Jährige ohne ersichtlichen Grund in einer Linkskurve geradeaus, geriet auf eine Böschung und kam am Rand eines Waldes zu Sturz.

Ein Biker, der hinter dem Wiener unterwegs war, leistete bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, starb dort jedoch gegen 23.15 Uhr.