Das Aus für den Verbrennungsmotor würde so schnell nicht kommen, sagt Gregor Strassl, Vorstandssprecher des Autohändlers Denzel.

In die Diskussion um ein mögliches Aus des Verbrennungsmotors sollte wieder ein wenig mehr Ruhe einkehren, wünscht sich Gregor Strassl, Vorstandssprecher des österreichischen Autohändlers Denzel Auto AG. Der Abgesang auf den Verbrennungsmotor würde zwar für Schlagzeilen sorgen, sei aber übertrieben.

"Wir werden noch eine ganze Weile mit Diesel- und Benzinautos fahren", so Strassl gegenüber News.

Kein Aus für den Verbrennungsmotor, dafür aber eine Zunahme der Fahrzeugvielfalt, prognostiziert der Denzel-Chef. "Es wird ein Nebeneinander mehrerer Formen geben, wie dem Elektro, Hybrid, Gas, Wasserstoff oder ebene auch dem Verbrennungsmotor."

Die Kunden seien weiterhin mit ihren Dieselfahrzeugen zufrieden, sagt Strassl. Das Interessen der Kunden an Fahrzeugen mit alternativer Antriebskraft, würde aber steigen. "Wir sind Pioniere, wenn es um E-Autos in Österreich geht", betont Strassl. Modelle wie der Hyundai Ioniq oder der Mitsubishi Phev, seien dafür stellvertretend.

Bis 2020 rechnet der Autoexperte mit einer deutlichen Zunahme an Fahrzeugen mit alternativer Antriebskraft. Bis dahin will die EU den Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen um 20 Prozent gegenüber dem 1990er-Wert reduzieren.

» Selbstverständlich würde ich ein Dieselauto kaufen «

Auf die Frage hin, ob auch auch er sich jetzt noch ein Dieselfahrzeug kaufen würde, antwortet Gregor Strassl eindeutig: "Selbstverständlich".

Der gestrige Dieselgipfel sei insofern positiv gewesen, als dass es nun für Konsumenten attraktiver wird, umweltfreundliche Neuwagen zu kaufen, fasst der Strassl zusammen.

Wie hoch die Prämien sind, die die Hersteller beim Umstieg auf ein emissionsärmeres Auto zahlen ist jedoch noch offen.

Das klare Bekenntnis gegen ein Fahrverbot des Verkehrsministers Jörg Leichtfried bestärkt den Denzel-Chef. "Ein Fahrverbot wäre nie eine Lösung", vielmehr würde es die finanziell Schwächeren treffen, so seine Einschätzung.

Das Argument, dass Benziner weniger Stickoxide produzieren würden, lässt Strassl nur bedingt gelten. Ein Benziner würde 60mg/km produzieren, ein Dieselfahrzeug im Schnitt 80mg/km.

"Elektromobilität ist kein Allheilmittel"

Ein Allheilmittel in der Elektromobilität sieht Strassl definitiv nicht. "Für Österreich würde das vielleicht funktionieren, da wir zwei Drittel unseres Stromes aus Erneuerbarer Energie erzeugen". Damit weist Österreich im EU-Vergleich den höchsten Anteil von Strom aus Erneuerbaren Energien auf. "In Frankreich sieht die Sache aber schon ganz anders aus, da sind es 90% Atomenergie."

Der Wiener Autoimporteur Denzel hat 2016 einen Umsatz von 743 Millionen Euro verzeichnet - zwölf Prozent mehr als im Jahr zuvor.