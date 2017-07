Vor rund einem Jahr ist die Schülerin Linda W. aus Sachsen verschwunden - zu Islamisten nach Syrien, wie ihre Eltern damals vermuteten. Nun soll die 16-Jährige von Sicherheitskräften in der ehemaligen IS-Hochburg Mosul aufgegriffen worden sein. Das Mädchen wurde offenbar zusammen mit vier weiteren deutschen ISIS-Frauen festgenommen.

Im Netz kursieren Fotos und Aufnahmen von einem Mädchen mit blasser Haut, das erschöpft in die Kamera schaut. Bei der jungen Frau könnte es sich um die 16-jährige Linda W. handeln, wie der Nachrichtensender "Welt" berichtet. Die Bilder kommen aus der irakischen Stadt Mosul, die irakische Truppen vor kurzem von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zurückerobert haben. Ob es sich bei der Festgenommenen tatsächlich um das verschwundene Mädchen aus Sachsen handelt, wird derzeit von den deutschen Sicherheitsbehörden geprüft.

Es gebe neue Erkenntnisse im Fall Linda W., sagte eine Sprecherin des sächsischen Landeskriminalamts (LKA) gegenüber der "Welt".

Noch keine offizielle Bestätigung

Das Auswärtige Amt kann indes Berichte über angeblich im Irak festgenommene deutsche IS-Anhängerinnen bisher nicht bestätigen. "Dem Auswärtigen Amt liegen noch keine gesicherten Informationen zu den angeblich in Mosul/Bagdad inhaftierten Frauen mit deutschem Pass vor", hieß es am Dienstag aus dem Außenministerium. Man stehe mit den irakischen Behörden in Kontakt und sei bemüht, "rasch substanzielle Auskünfte zu diesen Personen zu erhalten", verlautete weiter. "Wenn es sich tatsächlich um deutsche Staatsangehörige handeln sollte, so wird ihnen konsularischer Beistand angeboten werden."

Von Sachsen nach Syrien

Doch wie konnte eine 16-Jährige überhaupt in das Krisengebiet und zur Terrormiliz gelangen? 2016 konvertierte die Jugendliche zum Islam, im Sommer fälschte sie eine Vollmacht der Eltern und reiste so von Frankfurt am Main mit dem Flugzeug nach Istanbul und danach weiter nach Syrien. Dort soll sich Linda W. dem IS angeschlossen haben. In ihrer Heimat soll die Jugendliche vor ihrer Abreise über Chats im Netz Kontakt zu IS-Sympathisanten aufgebaut haben.

Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen das Mädchen wegen des Verdachts der Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Linda W. ist nicht das einzige Mädchen, dass nach Syrien oder in den Irak gereist ist, um sich dort der Terrormiliz anzuschließen. Laut dem deutschen Verfassungsschutz sind in den letzten Jahren über 930 Islamisten aus Deutschland nach Syrien und in den Irak gegangen. In Österreich bewegte zuletzt das Schicksal der beiden vermissten Wienerinnen Samra Kesinovic und Sabina Selimovic. Die damals 16-jährigen Mädchen hatten sich im April 2014 nach Syrien abgesetzt. Ende 2014 soll Sabina bei Gefechten an der syrischen Grenze ums Leben gekommen sein. Im November 2015 wurde auch Samras Tod vermeldet. Sie soll beim dem Versuch aus Raqqa zu fliehen, erschlagen worden sein. Das genaue Schicksal der beiden Mädchen ist bis heute ungewiss.