Moskau kritisiert NATO-Manöver in Norwegen

Moskau hat das geplante Großmanöver der NATO in Norwegen als unverantwortlich kritisiert. Es trage zur Destabilisierung in der Region bei, erklärte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Ohne Details zu nennen kündigte sie zudem an, dass Russland "die notwendigen Maßnahmen" ergreifen werde, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten.

Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte am Dienstag in Brüssel allerdings, dass sich "Trident Juncture" (Dreizackiger Verbindungspunkt) nicht gegen Russland richte. "Die Übung ist defensiv", sagte er. Auch Russland sei eingeladen worden, Beobachter zu schicken.

Zudem wurde bei der NATO darauf verwiesen, dass auch Russland zuletzt wieder intensiv für großformatige Konflikte trainiert hatte. An dem jüngsten russischen Großmanöver Wostok (Osten) sollen nach Angaben aus Moskau beispielsweise knapp 300.000 Soldaten teilgenommen haben. Die Übung sei enorm groß gewesen, selbst wenn die Teilnehmerzahl vermutlich völlig übertrieben sei, heißt es in Brüssel.

Die NATO erwartet zu ihrem größten Manöver seit Ende des Kalten Krieges rund 45.000 Soldaten. Bei der Ende Oktober in Norwegen beginnenden Übung "Trident Juncture" solle die Antwort des Militärbündnisses auf einen bewaffneten Angriff gegen einen Mitgliedstaat simuliert werden, erklärte Stoltenberg. Dabei werde unter anderem getestet, ob die 29 Alliierten ihre Truppen im Ernstfall schnell verlegen können.

Für den sogenannten Bündnisfall war nach dem Ende des Kalten Krieges lange Zeit deutlich weniger intensiv geübt worden. Nachdem Russland sich 2014 die ukrainische Halbinsel Krim einverleibt hatte, änderte die NATO jedoch ihre Strategie. Vor allem Polen sowie die baltischen Alliierten Litauen, Lettland und Estland fühlen sich von der aktuellen Politik des großen Nachbarn verstärkt bedroht und fordern Aufrüstung und mehr Abschreckung.

Deutschland wird nach eigenen Angaben mit etwa 10.000 Soldaten an dem NATO-Großmanöver beteiligt sein. Hinzu kommen unter anderem rund 4.000 Fahrzeuge. Dass die Bundeswehr so stark beteiligt ist, liegt daran, dass sie ab Anfang 2019 die Führung der schnellen Eingreiftruppe der NATO (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF) übernehmen soll.

Als Partnerländer der NATO sind bei "Trident Juncture" Schweden und Finnland mit dabei. Insgesamt werden neben den rund 45.000 Soldaten nach Angaben Stoltenbergs derzeit etwa 150 Flugzeuge, 60 Schiffe und mehr als 10.000 Fahrzeuge erwartet.