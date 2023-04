Mordverdacht nach Tod von 57-Jähriger in Wiener Wohnung

In einer Wohnung in Wien-Ottakring ist am Dienstagabend eine 57-Jährige durch ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma ums Leben gekommen. Der Lebensgefährte der Frau wurde festgenommen und bereits in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Donnerstag. Er war zunächst erheblich alkoholisiert und konnte nicht gleich einvernommen werden, bestritt dann aber, die Frau getötet zu haben. Ob die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt wurde, wird laut Polizei noch ermittelt.

Der 53-Jährige hatte seiner Mutter eine Nachricht geschrieben, dass sich seine Lebensgefährtin nicht mehr bewegt. Die Mutter rief daraufhin die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring fuhren am Dienstag um 21.15 Uhr zu der Wohnung in der Gablenzgasse, wo ihnen der Mann die Tür öffnete. Die Einsatzkräfte begannen mit Reanimierungsmaßnahmen und verständigten die Wiener Berufsrettung. Ein Arzt konnte aber schließlich nur mehr den Tod der Frau feststellen.

Die Beamten nahmen den Lebensgefährten der Verstorbenen "aufgrund der bedenklichen Auffindungssituation und der Verletzungen des Opfers" fest, erläuterte Polizeisprecher Daniel Fürst. Ein in der Wohnung durchgeführter Alkovortest ergab, dass der Tatverdächtige betrunken war, sodass eine Vernehmung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich gewesen sei. Auch die Frau dürfte an dem Abend Alkohol konsumiert haben.

Der in der Zwischenzeit befragte 53-Jährige war nicht geständig, berichtete die Polizei zwei Tage nach dem Vorfall in einer Aussendung. Er wurde nach der Vernehmung in eine Justizanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, u.a. zur Frage, ob die Verletzungen auch von einem Unfall stammen könnten.