Mordprozess in Vorarlberg: Mann soll Schwangere getötet haben

Ein 28-jähriger Mann hat sich am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch unter anderem wegen des Mordes an seiner schwangeren Ex-Freundin verantworten müssen.

Er soll die 28-jährige Frau, die im achten Monat schwanger war, im Schlaf erwürgt und dann Feuer gelegt haben, so die Anklage. Zu Prozessbeginn bekannte sich der Angeklagte nicht schuldig. Ein Urteil wird erst im Dezember erwartet.

Laut den Ermittlungen der Polizei war der Mann in den frühen Morgenstunden des 4. November 2015 in die Wohnung der allein lebenden Frau in Frastanz (Bezirk Feldkirch) eingedrungen. Er erwürgte die Schwangere mit bloßen Händen im Schlaf und tötete damit auch das ungeborene Kind. Im Anschluss legte er mithilfe eines Brandmittels Feuer, offenbar um seine Tat zu vertuschen. Der Leichnam der Frau wurde von den Flammen erfasst.

Der Angeklagte, ein arbeitsloser Mann aus der Dominikanischen Republik, war noch am Tattag in Liechtenstein, wo er seit einigen Jahren lebte, verhaftet worden. Es soll sich bei ihm um den ehemaligen Freund der Frau und Vater ihres ungeborenen Kindes handeln. Das Motiv gilt als unklar, es soll aber Streit über die Alimente-Zahlungen für das Kind gegeben haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Im Dezember 2016 beschuldigte er einen anderen Mann der Tat, was Ermittlungen nach sich zog und das Verfahren verzögerte.

Staatsanwalt Philipp Höfle legt dem 28-Jährigen Mord, Brandstiftung, gewaltsamen Schwangerschaftsabbruch sowie Störung der Totenruhe zur Last. Tatzeugen gibt es nicht, ebenso wurden keine belastenden Spuren am Tatort gefunden, die den Täter hätten überführen können. Die Indizienkette lässt laut Höfle aber nur den Schluss zu, dass der Angeklagte die Taten begangen hat. Zu den belastenden Indizien zählt etwa die Auswertung einer Schrittzähler-App im Handy des 28-Jährigen. Das daraus erstellte Bewegungsprofil deute mit anderen Indizien darauf hin, dass der Angeklagte zur Tatzeit am Tatort war.

Den Vorsitz in dem für zwei Tage angesetzten Geschworenenprozess führt Richter Martin Mitteregger. Als zweiter Verhandlungstag wurde der 4. Dezember anberaumt. Dem Angeklagten droht lebenslange Haft.