Mordopfer an der tschechisch-oberösterreichischen Grenze gefunden

Die Polizei in Südböhmen ermittelt nach dem Fund eines unbekannten Mordopfers an der tschechisch-oberösterreichischen Grenze, wie sie am Freitag auf Anfrage bestätigte. Die Identität ist unbekannt, es könnte sich um einen Tschechen, aber auch um einen Touristen aus Österreich oder Deutschland handeln.

Der Tote war von Touristen am vergangenen Montag in einem Wald in der Ortschaft Nova Pecs (deutsch: Neuofen) neben dem Wanderweg "Schwarzenberger Schwemmkanal" entdeckt worden. Die Leiche des Mannes war unbekleidet. Er wird von der Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region in Budweis als zwischen 65 und 75 Jahre alt, 1,71 Meter groß und rund 90 Kilogramm schwer beschrieben. Er hatte blaue Augen und war zahnlos, könnte aber normalerweise eine Zahnprothese tragen, die jedoch nicht gefunden wurde. Er trug keine Schmuckstücke, keine Tätowierung und dürfte Nichtraucher gewesen sein. Eine anschließende Obduktion ergab, dass er auf nicht näher genannte Weise gewaltsam zu Tode gekommen sei. In seinem Körper wurde eine Prothese an der rechten Hüfte festgestellt sowie eine zurückliegende Herzoperation mit zwei Stents. Letzteres vermutlich nach einem Herzinfarkt.

Bisher verliefen alle Ermittlungen zur Identifizierung des Toten ergebnislos. Die Polizei in Südböhmen ersucht deshalb um Hinweise - vor allem von Personen, die einen älteren Mann vermissen. Hilfreich wären aber auch alle Beobachtungen von möglichen Zeugen, die sich am vergangenen Wochenende im Bereich des Schwarzenberger Schwemmkanals aufgehalten haben. Unter anderem geht es um abgestellte oder vorbeifahrende Fahrzeuge, ebenso Personen, denen man begegnet ist. Zudem werden alle Lenker, die in ihrem Fahrzeug eine Kamera angebracht haben und am Wochenende in der Region unterwegs waren, gebeten die Aufzeichnungen an die Polizei zu übermitteln.

Hinweise an die Notrufnummer der tschechischen Polizei 158 mit der Vorwahl 00420 bzw. +420