Mordalarm in Wiener Neustadt: U-Haft über 57-Jährigen verhängt

Über einen 57-Jährigen, der am Sonntag in Wiener Neustadt seine Frau erwürgt haben soll, ist am Montag die U-Haft verhängt worden. Das teilte Hans Barwitzius, Vizepräsident des Landesgerichtes Wiener Neustadt, auf Anfrage mit. Die nächste Haftprüfungsverhandlung findet am 27. März statt. "Das Motiv ist Gegenstand von Ermittlungen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Erich Habitzl.