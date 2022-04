Montreux Jazz Festival lockt mit Björk, Nick Cave und a-ha

Mit seiner 56. Ausgabe von 1. bis 16. Juli will das renommierte Montreux Jazz Festival zurück zur Normalität. Auf dem Programm finden sich klingende Namen wie Björk, Nick Cave, a-ha, Herbie Hancock, Diana Ross, Woodkid oder Jacques Dutronc. "Dicht und bunt", fasst Mathieu Jaton, Chef des Montreux Jazz Festivals (MJF), das Programm dieses Sommers zusammen.

Die 60er, 70er, 80er, 90er und 2000er-Jahre, Jazzlegenden, mythische Rocker, alte und neue Popikonen, Crooner, Rapper, französische und lateinamerikanische Sänger, aufstrebende Künstler, Überraschungsduos und Sonderprojekte: Das Plakat des MJF 2022 verspricht viel - nach zwei Jahren Pandemie, einer Absage 2020 sowie Einschränkungen und einem kleineren Format 2021. "Die beiden ikonischen Säle", das Auditorium Stravinsky mit seinen 4.000 Plätzen und das Montreux Jazz Lab mit 2.000 Plätzen, sollen dem Publikum und den Künstlern wieder "den Nervenkitzel des Livekonzerts" bieten. Auf diesen beiden kostenpflichtigen Bühnen erwartet das MJF rund 70 Künstlerinnen und Künstler.

a-ha, das norwegische Synthie-Pop-Trio und Kultband der 80er Jahre mit Hits wie "Take on Me", soll die 56. Ausgabe eröffnen. Das erste Wochenende werden Nick Cave und seine Bad Seeds sowie Björk bestreiten. Die isländische Sängerin und Songwriterin wird nach 24 Jahren wieder in Montreux auftreten und dieses Mal mit der Sinfonietta de Lausanne für einen orchestralen Sonntagabend zwischen Pop und Elektro sorgen.

Der Auftritt von Diana Ross verspricht ein weiteres Highlight zu werden. Die Diva des Rhythm'n'Blues der Sixties, des Soul und des Disco sowie ehemalige Sängerin von The Supremes wird zum ersten Mal an der Riviera sein. Zwischen "Baby Love" und "Upside Down" könnte ihr Konzert in die Annalen des Festivals eingehen.

Der ehemalige Led Zeppelin-Sänger Robert Plant wird mit der Bluegrass-Königin Alison Krauss spielen, Jacques Dutronc wird zum ersten Mal mit seinem Sohn Thomas am MJF auftreten, und die britische Sixties-Legende Jeff Beck verspricht einen Überraschungsgast seiner Wahl. Er wird am selben Abend auftreten wie Van Morrison. Der 76-jährige Van Morrison wird zu seinem 21. Gastspiel in Montreux erwartet.

Da das MFJ den Jazz im Namen führt, wird dieses Genre natürlich seinen gebührenden Platz erhalten. Herbie Hancock, bereits mit seinem 30. Auftritt in Montreux, und Jamie Cullum werden am Samstag, den 16. Juli zum ersten Mal an einem Abend zusammenkommen. Dieser Abschluss des zweiwöchigen Festivals verspricht ein weiterer Höhepunkt zu werden.

