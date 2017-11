Monsun-Unwetter in Südindien: Zwölf Todesopfer

In der südindischen Millionenstadt Chennai haben heftige Monsun-Regenfälle Tausende Menschen aus ihren Häusern vertrieben, mehrere Menschen starben. Nach Angaben der Behörden in Indiens viertgrößter Stadt suchten mindestens 10.000 Menschen Schutz in Notlagern.

Seit vergangener Woche kamen mindestens zwölf Menschen ums Leben, wie die "Times of India" am Samstag berichtete. Schulen in Chennai und anderen Küstengebieten blieben geschlossen, einige Teile von Stadt und Umland stehen unter Wasser. Für die kommenden Tage würden weitere schwere Regenfälle erwartet, sagte ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes am Telefon.

Die Regenfälle riefen Erinnerungen an 2015 wach. Damals starben 150 Menschen in Chennai bei Überschwemmungen.