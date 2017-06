Fußball-Bundesligist Austria Wien hat sich nach langen Verhandlungen mit Admira-Stürmer Christoph Monschein verstärkt. Der 24-Jährige unterschrieb bei den "Veilchen" einen Vierjahresvertrag bis 2021, teilte der Club am Donnerstag mit. Im Vorfeld gab es zwischen Monschein und der Admira aufgrund einer Option Vertragsstreitigkeiten, der Stürmer schwänzte den Trainingsauftakt der Niederösterreicher.

Monscheins Vertrag bei der Admira wäre bis 2019 gelaufen, doch sein Berater Christian Sand kündigte rechtliche Schritte gegen die Optionsziehung an. "Wir haben diesen Fall wegen der bekannten Problematik rund um die Option in seinem bisherigen Vertrag intern juristisch sehr eingehend prüfen lassen und sind der Meinung, dass alle Voraussetzungen für eine Untervertragnahme gegeben sind. Alles Weitere haben die Gremien der Fußball-Bundesliga zu entscheiden", sagte AG-Vorstand Markus Kraetschmer.

"Christoph ist einer der hoffnungsvollsten Spieler in Österreich, der schon im vergangenen Jahr einen Riesenschritt gemacht hat und jetzt auch für uns reif genug ist. Wir waren nicht die einzigen, die hinter ihm her waren, das zeigt, dass wir eine interessante Adresse sind und er auch weiß, dass wir auf ihn setzen", betonte Austria-Coach Thorsten Fink. "Er bringt alle Qualitäten mit, die wir für unser Spiel brauchen, ist schnell und torgefährlich", freute sich der Deutsche.

"Ich bin überzeugt, dass er hier den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann", sagte Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Monschein hätte bereits im Winter 2015/16 zur Wiener Austria wechseln sollen, damals hatte es aber nicht mit einem Transfer geklappt. Der 24-Jährige erzielte in der vergangenen Saison zehn Bundesliga-Tore und wird am Freitag mit in das Trainingslager nach Seeboden fahren.