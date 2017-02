Es ist eines der nettesten Events in Wien für Second-Hand-Fans und Schnäppchenjäger: Der Mondscheinbazar gastiert am Samstag, 11. Februar, wieder in der Ottakringer Brauerei. Ab 17 Uhr kann bei Live-Musik und entspannter Stimmung gebummelt und gestöbert werden.

Der Mondscheinbazar ist kein klassischer Flohmarkt. In der angenehm geheizten Ottakringer Brauerei muss die Kälte draußen bleiben. Drinnen warten hingegen allerlei spannende Dinge auf Secondhand-Fans, Designliebhaber und all jene, die Freude an einem guten Kauf haben.

© Philip Lipiarski

Stichwort Upcycling, Upgrading, Vintage. Hübsche Sachen, von denen man sich beim letzten Ausmisten getrennt hat, wechsel an einem Abend genauso den Besitzer, wie liebevoll Selbstgestaltetes.

© Philip Lipiarski

Nebenbei sorgen Drinks, Food Trucks, Superfly-Tunes und Livemusik für eine entspannte Atmosphäre. Nicht verpassen!

© Philip Lipiarski

Samstag, 11. Februar

17:00 bus 23:00

Ottakringer Brauerei, 1160 Wien

Eintritt: € 3,-

Kinder bis 12 Jahre kostenlos

Sorry! Hunde dürfen leider nicht mitkommen.

www.mondscheinbazar.at