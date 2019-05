Viel wissen die Thailänder nicht über ihren neuen König. Der 66-jährige Maha Vajiralongkorn, der am Wochenende nach mehr als zwei Jahren auf dem Thron mit großem Pomp gekrönt wird, lebt bisher sehr zurückgezogen und tritt nur selten öffentlich auf.

Bekannt ist, dass er schwerreich, leidenschaftlicher Hobby-Pilot und Vater von sieben Kindern ist. Drei seiner Ehen wurden bereits geschieden, erst am Mittwoch gab der Königspalast überraschend die Hochzeit mit seiner vierten Frau Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya bekannt.

Er folgte auf Bhumibol

Den Thron bestieg Vajiralongkorn schon im Dezember 2016 als Rama X., nachdem sein Vater, der langjährige und äußerst beliebte König Bhumibol Adulyadej, im Oktober 2016 im Alter von 88 Jahren gestorben war. Sein einziger Sohn Vajiralongkorn wurde am 28. Juli 1952 geboren, ging in Großbritannien und Australien zur Schule und durchlief eine Offizierslaufbahn beim thailändischen Militär.

Vajiralongkorn lebte lange in Deutschland

Auch nach seiner Ernennung zum Thronfolger 1972 verbrachte Vajiralongkorn viel Zeit im Ausland, vor allem in Deutschland, wo er ein Anwesen am Starnberger See hat. Von Bayern aus fliegt er auch seine eigene Boeing 737, die 2011 wegen finanzieller Streitigkeiten zwischen der thailändischen Regierung und einer deutschen Baufirma kurzzeitig von der bayerischen Justiz gepfändet wurde.

Sein unkonventioneller Lebensstil ist bekannt

Sein extravaganter und unkonventioneller Lebensstil ist in Thailand zwar bekannt, in den thailändischen Medien ist davon aber quasi nie die Rede. Die thailändische Monarchie wird durch strenge Gesetze vor Kritik geschützt. Majestätsbeleidigung wird mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft, zahlreiche Thailänder verschwinden wegen Königslästerung jahrelang hinter Gittern.

Bereits zum vierten Mal verheiratet

Vajiralongkorns dritter Ehefrau Srirasmi, die er 2001 heimlich geheiratet hatte, wurde 2014 ihr königlicher Titel entzogen. Mehrere Mitglieder ihrer Familie wurden seitdem wegen Majestätsbeleidigung verhaftet.

Als Vajiralongkorns mutmaßlicher designierter Nachfolger gilt sein 14-jähriger Sohn Dipangkorn Rasmijoti aus seiner dritten Ehe. Aus früheren Beziehungen hat Vajiralongkorn noch sechs weitere Kinder - vier Söhne und zwei Töchter.

Seine aktuelle Frau war Flugbegleiterin

Mit Suthida, die am Mittwoch zur Königin ernannt wurde, ist er schon seit einigen Jahren zusammen. Sie arbeitete früher als Flugbegleiterin bei Thai Airways und begleitete den damaligen Kronprinzen dann als Leibwächterin. Am Tag seiner Thronbesteigung 2016 wurde sie zur Generalin ernannt.

Erst in den letzten Jahren vor dem Tod seines Vaters übernahm Vajiralongkorn mehr öffentliche Aufgaben. 2015 nahm er an zwei Fahrradrundfahrten durch Bangkok teil. Reden hat er bisher nur selten gehalten.

Er ließ sich nicht sofort zum König ausrufen

Nach dem Tod seines Vaters ließ sich Vajiralongkorn nicht sofort zum König ausrufen und bat um Zeit zum Trauern. Erst nach zwei Monaten bestieg er im Dezember 2016 den Thron.

Seither hat Maha Vajiralongkorn die Palastgeschäfte neu organisiert und auf sich selbst ausgerichtet: Er setzte bei einer Verfassungsreform neue Befugnisse für sich durch und ließ sich zum alleinigen Besitzer des royalen Milliardenvermögens erklären - Thailands Königsfamilie zählt zu den reichsten der Welt. Im Februar untersagte er seiner älteren Schwester, Prinzessin Ubolratana, bei der Parlamentswahl anzutreten.

Palastgeschäfte neu organisiert

Vajiralongkorn sei "viel direkter" in die thailändische Politik involviert als sein Vater, sagt die Thailand-Expertin Eugenie Merieau. König Bhumibol galt in dem politisch zerrissenen Land als integrative Figur und wurde von vielen Menschen tief verehrt. Vajiralongkorn dagegen ist den meisten Thailänder bisher ein Rätsel.