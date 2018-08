Lena Gerckes (30) führt ein aufregendes Leben, seit sie 2006 als erstes Mädchen „Germany's next Topmodel” wurde. So zog die blonde Schönheit mit 18 Jahren aus ihrem Heimatort Cloppenburg nach Berlin – und von da aus in die Mode-Metropolen der Welt.

Als Model war sie immer gefragt. Lena Gercke zog einen großen Auftrag nach dem anderen an Land und , arbeitet international als Model und zierte mehrere Cover, unter anderem für „Grazia”, „Shape”, „Cosmopolitan” und die „GQ”.

Ihr Erfolg hält an

Seit ein paar Jahren sieht man sie auch regelmäßig als Moderatorin im deutschen Fernsehen. 2013 und 2014 saß sie neben Dieter Bohlen in der Jury der RTL-Sendung „Das Supertalent“. Im August 2015 moderierte sie bei ProSieben erstmals ihre eigene Show „Prankenstein“ und sie war bei „The Voice of Germany“ als Co-Moderatorin zu sehen.

Ihre Männer und ihre Entscheidung

Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat kann Lena auf eine bewegte Zeit zurückblicken. Nach ihrer Trennung von Fußballer Sami Khedira schien Gercke glücklich mit ihrem neuen Freund Kilian Müller-Wohlfahrt, der Sohn von FC-Bayern-Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, zu sein. Doch Anfang des Jahres gab sie ihre erneute Trennung mit dem Sportmediziner bekannt.

Nun konnte sich das Model offenbar wieder ganz auf sich konzentrieren und sie hat eine persönliche Entscheidung getroffen. Nach zwölf Jahren im Model-Business postete sie nun ein Instagram-Bild mit einer eindeutigen Botschaft.

Lena geht ihren eigenen Weg

Auf dem Foto sieht man Lena völlig ungeschminkt, ernst blickt sie in die Kamera. Sie steht vor einer Terassentür, in welcher sich eine helle grüne Wiesenlandschaft spiegelt. Unter dem Bild schrieb sie: „Heute ist der Tag an dem ich starten werde, mehr Bilder wie dieses zu posten.

» Manche von euch werden es hassen, andere werden es mögen «

Kein Filter, keine Retusche, kein Photoshop. Manche von euch werden es hassen, andere werden es mögen. Aber das bin ich und das ist die Realität. Ich habe die retuschierten gefaketen Fotos, die ich überall sehe satt. Man muss ehrlich zu sich selbst sein – und das ist es, was ich wirklich will. Abschließend stellte sie ihre Follower vor eine Entscheidung: „Wenn ihr das nicht sehen wollt, könnt ihr aufhören, mir zu folgen oder nutze den Hashtag #therealme, wenn du diese Reise mit mir teilen willst.”