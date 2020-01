Die Ballsaison ist in vollem Gange. Aber was zieht die "Königin der Nacht" in dieser Saison an? Für alle, die modisch gerne am Ball bleiben, haben wir über die aktuellen Trends recherchiert.

Die Ballsaison erreicht in Kürze ihren Höhepunkt, die Zeit für die Suche nach dem perfekten Outfit wird langsam knapp. Deshalb erklärt die Wiener Stilberaterin und Geschäftsführerin des Modehauses "Popp & Kretschmer", Manuela Trefelik, worauf man in Sachen Ballkleid achten sollte, welche also die absoluten Trends des Jahres sind.

© istock images

1. Farben Pink und Weiß

Heuer besonders im Trend sind laut Expertin die Farbwelten von Gelb, Orange, Türkis, Hellblau und Weiß. Doch Vorsicht, sie warnt: "Die Farbtrends beziehen sich immer auf die Tagesmode. Bei Abendkleidern gibt es keine Modefarbe." Wichtig sei es, den Hauttyp mit der Farbe der Robe abzustimmen.

© AFP or licensors

Tipp: Die Kleider immer anprobieren und nicht nur am Haken betrachten. "Es passiert oft, dass Kunden ein rotes Kleid wollen und das Geschäft dann in Silbergrau verlassen. Der Typ der Kundin werde in der ursprünglichen Wunschfarbe oft nicht perfekt unterstrichen. "Im Prinzip will jede die König der Nacht sein, aber jede in ihrem Stil."

2. Glamourös in Pailletten & Korsagen

Waren im vergangenem Jahr noch Kleider im griechischen Stil in, die in sanften Wellen fallen und eine schöne Silhouette machen, so stehen die Zeichen heuer wieder auf einen gewagteren Auftritt. "Pailetten- und Korsagenkleider werden heuer stark nachgefragt", sagt Modeexpertin Manuela Trefelik.

© istock images

Was die Schnitte betrifft, will sich die Expertin nicht festlegen. Von bis zum Hals hochgeschlossen bis hin zu tiefen Dekolletees ist alles erlaubt. "Es kommt immer darauf an, wie man sich seinen persönlichen Auftritt vorstellt. Manche Damen wollen sich schlichter in Szene setzen", erklärt Trefelik.

3. Bodenlang - ein Muss

Keine Kompromisse gibt es bei der Länge. Bei den gesellschaftlichen Highlights wie Opernball, Philharmoniker Ball oder Ball der Industrie und Technik (Techniker Cercle) ohnehin Pflicht, ist auch bei den übrigen Bällen ein bodenlanges Kleid obligat. "Wir hatten Kleider im Sortiment, bei denen die Innenlänge kurz und die Außenlänge lang ist, aber das wurde nicht so gut angenommen", berichtet die "Popp & Kretschmer"-Geschäftsführerin.

© 2013 Getty Images

4. Brosche & Clutch

Und was trägt man am besten in Kombination mit Ballkleidern? Laut Trefelik zähle hier das Gesamtbild. Wenn das Kleid schon sehr bestickt sei, dann halte man sich besser mit dem Schmuck zurück. Eine schlichtere Robe könne man immer mit einer Brosche oder einer Fuchstolle aufwerten. Bei der Handtasche ist die Clutch immer die elegantere Variante - mit oder ohne Steine - je nachdem, was zum Kleid passe.

© AFP or licensors

5. Die beliebtesten Designer

Welche Kleider überhaupt zur Auswahl stehen, entscheiden die Designer. Besonders gefragt sind im Modehaus "Popp & Kretschmer", das bereits vor 131 Jahren in der Kärntner Straße mit Blick auf die Staatsoper gegründet wurde, die Kreationen von Zuhair Murad, Talbot Runhof und Jenny Packham. Die jüngeren Ballbesucherinnen greifen gerne zu Balmain, Michael Kors oder Alberta Ferretti.

© APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT