Mitterwallner holt ersten Weltcup-Sieg im MTB-Cross Country

Mona Mitterwallner hat am Sonntag in Vallnord ihren ersten Weltcup-Sieg im olympischen Cross-Country gefeiert. Die 21-jährige Tirolerin gewann in Vallnord in Andorra in 1:14:09 Stunden 34 Sekunden vor der Schweizerin Alessandra Keller. Laura Stigger landete auf Rang 17. Den bis dato letzten Cross-Country-Weltcupsieg hatte Elisabeth Osl in Schladming 2009 eingefahren.

Osl errang insgesamt drei, Gerhard Zadrobilek zwei Siege, womit Mitterwallner für den insgesamt sechsten rot-weiß-roten Erfolg sorgte.