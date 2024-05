Mitterwallner bei Mountainbike-EM wieder Zweite

Mountainbikerin Mona Mitterwallner hat wie im Vorjahr EM-Silber im Cross Country geholt. Die Tirolerin lag am Sonntag im rumänischen Cheile Gradistei nach einer Regen- und Schlammschlacht 1:11 Minuten hinter Siegerin Puck Pieterse. Der Niederländerin gelang die erfolgreiche Titelverteidigung. Die lange auf Medaillenkurs liegende Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prevot (FRA) gab nach einem Sturz auf. Bronze im nicht topbesetzten Feld holte die Deutsche Nina Benz (+2:14 Min.).

Mitterwallner kam in der vorletzten Runde auf rutschigem Felsterrain an der gleichen Stelle wie zuvor Ferrand-Prevot zu Fall, konnte aber weiterfahren. Der Marathon-Weltmeisterin glückte bei schwierigen Bedingungen ein erfreulicher Einstieg in die Olympiasaison. Die ersten beiden Weltcups im April hatte die 22-Jährige wegen einer Erkrankung verpasst. Der nächste Weltcup steht Ende Mai im Nove Mesto auf dem Programm.